«Xiquet, ara el camp és teu» De izquierda a derecha, Roberto Gil, Alfonso Gil, Nadal y Angulo, en el acto de ayer.

El Valencia sigue de celebración. Tras la emotiva marcha cívica del pasado 18 de marzo, el acto de la Tertulia Torino en el paraninfo de la Universitat o el partido de leyendas que inundó Mestalla de sentimientos entre otros, ayer llegó el 'Fórum Centenario'.

En el coloquio, moderado por el colaborador de LAS PROVINCIAS Paco Lloret, los exfutbolistas Roberto Gil y Miguel Ángel Angulo además de los periodistas Alfonso Gil y Miquel Nadal, este último columnista en este periódico, hicieron balance de los últimos días. «Creía que al centenario no iba a llegar, yo siempre he dicho que sólo soy un trocito de la historia de este club, hay personajes que no se olvidarán nunca como Puchades, Claramunt o Mendieta. Los actos de los últimos días han sido inconmensurables. El día 18 llegué a casa muy cansado pero feliz», dijo el de Riba-roja. Por su parte, Angulo, también se ha mostrado «orgulloso» por pertenecer al Valencia. «He pasado trece temporadas aquí, es mi familia».

En el coloquio, Roberto Gil desveló algunos secretos. Uno de los más emotivos, el mensaje de Puchades en el partido de la despedida del de Sueca: «Entré por él y me dijo, 'Xiquet, ara el camp és teu', esas palabras nunca se me olvidarán». También dijo «por primera vez» qué ocurrió en los momentos previos a la disputa de la final de la Copa Generalísimo del 67: «Habíamos ganado al Madrid en todos los partidos esa temporada, llegó la final y me llamó Mundo que era el entrenador y me dijo que no podía salir al campo, que llevara al equipo. No necesitábamos nada más que Poli y Claramunt, que corrían por todos. Y volvimos a ganarles», comentó. También hizo referencia al carácter de sus compañeros Miguel Ángel Angulo: «No teníamos los mejores jugadores pero sí voluntad, empeño, esfuerzo... Ranieri puso la base, los cimientos de un gran equipo».

Fernando Giner, presidente de la Asociación de Futbolistas, Vicente Guillot, Miguel Tendillo, Miguel Ángel Bossio, Ricardo Arias, el consejero del Valencia Juan Cruz Sol, además del expresidente Agustín Morera y el presidente de la Agrupación de Peñas, Fede Sagreras, acudieron a la cita en la que Anil Murthy, presidente del Valencia, también tomó la palabra e hizo alusión a un grupo de «coleccionistas de fotografías que quiso cobrar al club un millón de euros». Al respecto, sentenció: «Decidimos reunirnos con personas que ayudan al Valencia de una forma altruista».

Posteriormente, hicieron acto de presencia Jaume y Carlos Soler. Ambos participan en una sesión de firmas. El guardameta de Almenara reconoció que durante esta semana han sentido «el calor el apoyo de la gente»: «Ha sido increíble». En referencia al partido del domingo, evitó tildarla de final: «Queremos conseguir el objetivo Champions pero el partido contra el Sevilla no es definitivo. Estamos motivados y concentrados para afrontar los dos meses que nos quedan por delante».