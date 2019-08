Wass: «¿Si seguirá Rodrigo? Sólo depende de él y del club» Daniel Wass durante un partido del club. / EFE El jugador del Valencia espera repetir los éxitos del año pasado LOURDES MARTÍ Miércoles, 7 agosto 2019, 12:55

Daniel Wass tiene, como el resto de sus compañeros, «muchas ganas de volver a jugar en Mestalla». «La pretemporada siempre es dura, fuerte, pero estamos muy bien después de dos días de descanso. Personalmente creo que me he sentido bien, con buenos partidos y ante grandes rivales. Estamos preparados para que empiece la Liga». El polivalente futbolista del Valencia no se arriesga a marcarse un objetivo para la próxima temporada: «Lo más importante es pensar en cómo empezamos la Liga, el año pasado terminó bien. Tenemos muchas ganas de hacer una buena campaña».

Respecto a si cree que Rodrigo debería continuar en el Valencia, ha explicado: «Sólo depende de él y del club. Es importante para nosotros y quiero que siga. Es un delantero top y quiero que continúe pero no depende de mí». A quien también conoce mucho el jugador danés es a Maxi Gómez con quien coincidió en el Celta: «Es muy buena persona, aquí juega diferente que allí en Vigo pero poco a poco va a mejorar y va a meter muchos goles porque es muy peligroso dentro del área».

Wass quien asume que su rol en el Valencia esta campaña será «como la anterior»: «Jugaba de todo y ya está. Siempre estoy aquí para ayudar, juego de lateral o mediocentro pero lo más importante es ayudar».

El danés no ha sabido explicar cómo vivió la semana pasada la crisis entre Peter Lim y Mateo Alemany aunque sí que ha reconocido que ahora está todo mucho más tranquilo en el vestuario: «La semana pasada la vivimos con mucho, no sé decirlo en español, pero creo que lo importante es que está todo estabilizado».

Antes, Anil Murthy ha tomado la palabra para dar la bienvenida a un nuevo patrocinador. El presidente del Valencia ha reiterado una vez más la intención del club de Mestalla de seguir creciendo internacionalmente: «Queremos expandirnos todavía más y que sus aficionados por todo el mundo. Creo que vamos en la dirección más adecuada, tenemos patrocinadores de China y seguimos creciendo». En este sentido el máximo mandatario blanquinegro ha hecho referencia al tirón de la entidad, entre otros, en el país de origen de Kan In Lee: «Hemos realizado grandes inversiones a nivel tecnológico, estrategias de comunicación y de marketing digital. Las principales descargas de nuestra aplicación se dan en Corea del Sur. Somos un club local con ambiciones internacionales. Cada vez hay más seguidores en Asia y Latinoamérica». La de hoy ha sido la primera aparición pública del presidente tras la crisis protagonizada entre Peter Lim y Mateo Alemany en la que él hizo de intermediario.

Con la llegada del nuevo patrocinador, que dejará en el club alrededor 1,5 millones, la entidad rozará la cifra de los trece que se marcó a principio de verano. Una cantidad de récord para el Valencia.