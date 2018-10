La vuelta de Santi Mina, la opción de Kagin Lee y la espera de Guedes

Vuelve Santi Mina. Y lo va a hacer de titular. El gallego regresa tras haberse perdido por lesión los últimos siete encuentros. La expedición blanquinegra saldrá este mediodía en avión y lo hará con bastantes bajas, unos por diferentes problemas físicos y otros como descanso. No estarán Piccini, Garay, Gayà, Kondogbia, Parejo, Cheryshev, Guedes y Rodrigo. La presencia de cuatro jugadores del Mestalla en la convocatoria de 18 -el Ebro sólo tiene 18 futbolistas en su plantilla- hará que incluso alguno de ellos pueda entrar en el once. Es el caso de Kagin Lee por la izquierda, aunque también cabe la posibilidad de que Racic forme el doble pivote con Wass. Al fin y al cabo, el serbio es un fichaje que ha costado 2 millones de euros y que no ha participado todavía ni un solo minuto en competición oficial y que en el mercado de enero puede cambiar de aires. Los otros dos chavales son Hugo Guillamón y un Álex Blanco -hijo de Tito, el director deportivo levantinista- cuyo juego está deslumbrando. A Guedes y Cheryshev les espera Marcelino -salvo complicación- para el sábado (el portugués aún tiene molestias en el pubis).

En el Ebro, la cita de esta tarde se toma lógicamente como un premio. Es un equipo de un barrio de Zaragoza que hace cuatro años recibió la llegada de un grupo de inversores que lo rescató de tercera, donde solía navegar en la zona media. El hecho de que el Zaragoza le invitara a que jugara en La Romareda ha supuesto un alivio para todos, porque el campo donde juega el Ebro es pequeño, de hierba artificial y con una capacidad de menos de mil espectadores.