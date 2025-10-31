Vinícius Junior y la amenaza para el Valencia

Este sábado 1 de noviembre (21:00 horas) los caminos de Vinícius Junior y el Valencia CF se vuelven a juntar en el Santiago ... Bernabéu. Lo hacen en un nuevo partido de la competición liguera, en un duelo de contrastes y con ambos implicados en el foco de la polémica a lo largo de distintos episodios en épocas recientes, como cuando se acusó a toda Mestalla de cantarle «mono, mono», cuando realmente no fue así, salvo por parte de unos pocos implicados.

Porque el futbolista del Real Madrid ha encontrado al conjunto valencianista a una de sus víctimas favoritas desde que compite en España. Este fin de semana, en un momento delicado para él donde no termina de reencontrarse con buenas sensaciones y fue sustituido por Xabi Alonso durante 'El Clásico' con claros gestos y palabras de disconformidad, si bien horas más tarde se disculpó, el brasileño pretende encontrar el bálsamo que necesita.

Los números no engañan y el atacante carioca ha ocasionado que se convierta en un severo quebradero de cabeza para la defensa blanquinegra. Prácticamente en la mitad de los duelos ha marcado al Valencia. El balance se traduce en que de los trece partidos disputados, ha anotado en seis de ellos. No obstante, la estadística particular es más positiva, ya que de ellos en algunos casos lo ha hecho con dobletes. En total, Vinícius Junior ha anotado nueve goles al Valencia.

Por ello, se convierte en una amenaza a tener muy en cuenta para el conjunto de Carlos Corberán, que deberá vigilarlo muy de cerca para evitar que nuevamente sea determinante en el desenlace de un encuentro. Y es que Vinícius parece tener predilección cuando se enfrenta a los clubes valencianos, ya que contra el Levante y Villarreal también ha rubricado un alto número de tantos, con siete y cinco goles festejados respectivamente.