Urgente La Guardia Civil ultima la extracción del coche donde murió una joven en el puerto de Gandia
Vinícius Junior durante un partido entre el Valencia y Real Madrid. Ivan Terron / AFP

Vinícius Junior y la amenaza para el Valencia

Después de una serie de polémicas, el delantero brasileño del Real Madrid se reencuentra este sábado con una de sus víctimas favoritas

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:48

Este sábado 1 de noviembre (21:00 horas) los caminos de Vinícius Junior y el Valencia CF se vuelven a juntar en el Santiago ... Bernabéu. Lo hacen en un nuevo partido de la competición liguera, en un duelo de contrastes y con ambos implicados en el foco de la polémica a lo largo de distintos episodios en épocas recientes, como cuando se acusó a toda Mestalla de cantarle «mono, mono», cuando realmente no fue así, salvo por parte de unos pocos implicados.

