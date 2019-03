La llegada de Peter Lim para ver mañana en Mestalla el partido del Valencia se produce justo diez días antes de que el Valencia celebre el centenario. El club, siempre tan celoso con la privacidad del máximo accionista, todavía no ha aclarado si el empresario de Singapur estará o no en las celebraciones del día 18. Lo lógico es pensar que sí. De momento, el dueño se reunirá ahora como suele hacer con los gestores de la entidad. En su última visita, quien no estuvo en el cónclave fue Marcelino.