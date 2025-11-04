Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Rosa Álvarez abre la comisión de la dana en el Congreso: «Mi padre, Manuel 'el barber', no quería morir ese día. Nos duelen esas 229 vidas perdidas»
Oriol Romeu, en su etapa con el Valencia. Juan J. Monzó

Un viejo conocido del Valencia, a punto de firmar por el Southampton

Después de quedar sin equipo este pasado verano, el centrocampista Oriol Romeu ultima su regreso al fútbol inglés

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:56

Comenta

Durante varias temporadas, en LaLiga se disfrutó de un centrocampista entrañable. Oriol Romeu estaba llamado a seguir los pasos de otros jugadores formados en La Masía que marcaron el ciclo más dorado de la selección española. Y hace ya 12 años, en una muestra más de lo rápido que pasa el tiempo, el Valencia CF fue quien decidió abrirle las puertas por primera vez.

El de Ulldecona dejó un buen recuerdo en Mestalla, con actuaciones positivas en el rol de mediocentro de corte defensivo. Una cesión fructífera desde el Chelsea aunque con un coste de aproximadamente un millón de euros, si bien durante la segunda parte del campeonato fue víctima de una lesión de menisco y de otro percance muscular. Pero cuando Oriol Romeu estuvo disponible, se mostró prácticamente como uno de los imprescindibles para Djukic, en una temporada convulsa que finalizó Pizzi. Tras 18 partidos jugados, se apuró las opciones para su regreso, pero no pudo ser y recaló en el Stuttgart.

Tras distintas idas y venidas, con el Southampton encontró la estabilidad finalmente en 2015. Durante siete años compitió en el St. Mary's Stadium, uno de los habituales de la Premier League. Y ahora está a punto de culminar su vuelta, a falta del anuncio oficial.

Porque tras su paso primero por el Barcelona y después por el Girona, lleva sin equipo desde el pasado mes de junio. Este verano no fue renovado por los de Montilivi y tampoco se decantó por ninguna propuesta. Ahora, el Southampton pasa momentos delicados, tras un descenso de categoría y ocupando la 21ª posición en la Championship. Por esta razón, se aferran a que un emblema como Oriol Romeu les ayude a recuperar esa confianza y jerarquía. El centrocampista ya se ha sometido a las pruebas médicas y ultima los trámites del fichaje.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  3. 3 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  4. 4 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia
  5. 5

    Los jugadores rechazan a Corberán
  6. 6

    Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para apoyar al sustituto de Mazón
  7. 7 El nuevo barrio más barato para alquilar una casa en Valencia
  8. 8

    La jueza a Vilaplana: «Tranquila, la responsabilidad de que estuviera allí a esa hora es de Mazón»
  9. 9

    Adiós a los maceteros «feos» de Ribó: mobiliario sobrio de hormigón, flores de Pascua y granados para la nueva plaza del Ayuntamiento de Valencia
  10. 10

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un viejo conocido del Valencia, a punto de firmar por el Southampton

Un viejo conocido del Valencia, a punto de firmar por el Southampton