Un viejo conocido del Valencia, a punto de firmar por el Southampton Después de quedar sin equipo este pasado verano, el centrocampista Oriol Romeu ultima su regreso al fútbol inglés

Eric Martín Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 10:56

Durante varias temporadas, en LaLiga se disfrutó de un centrocampista entrañable. Oriol Romeu estaba llamado a seguir los pasos de otros jugadores formados en La Masía que marcaron el ciclo más dorado de la selección española. Y hace ya 12 años, en una muestra más de lo rápido que pasa el tiempo, el Valencia CF fue quien decidió abrirle las puertas por primera vez.

El de Ulldecona dejó un buen recuerdo en Mestalla, con actuaciones positivas en el rol de mediocentro de corte defensivo. Una cesión fructífera desde el Chelsea aunque con un coste de aproximadamente un millón de euros, si bien durante la segunda parte del campeonato fue víctima de una lesión de menisco y de otro percance muscular. Pero cuando Oriol Romeu estuvo disponible, se mostró prácticamente como uno de los imprescindibles para Djukic, en una temporada convulsa que finalizó Pizzi. Tras 18 partidos jugados, se apuró las opciones para su regreso, pero no pudo ser y recaló en el Stuttgart.

Tras distintas idas y venidas, con el Southampton encontró la estabilidad finalmente en 2015. Durante siete años compitió en el St. Mary's Stadium, uno de los habituales de la Premier League. Y ahora está a punto de culminar su vuelta, a falta del anuncio oficial.

Porque tras su paso primero por el Barcelona y después por el Girona, lleva sin equipo desde el pasado mes de junio. Este verano no fue renovado por los de Montilivi y tampoco se decantó por ninguna propuesta. Ahora, el Southampton pasa momentos delicados, tras un descenso de categoría y ocupando la 21ª posición en la Championship. Por esta razón, se aferran a que un emblema como Oriol Romeu les ayude a recuperar esa confianza y jerarquía. El centrocampista ya se ha sometido a las pruebas médicas y ultima los trámites del fichaje.