Vicente Guaita, en su etapa como portero del Valencia. Damián Torres

Vicente Guaita se acerca a una última aventura en Italia

El veterano portero y ex del Valencia actualmente está sin equipo, aunque está a punto de formalizar su fichaje por el Parma

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:50

Comenta

Los porteros suelen estar hechos de otra pasta. Eso es lo que al menos se acostumbra a decir. Por fisionomía o porque su posición exige menos esfuerzos en carreras, tienden a prolongar su trayectoria más allá de lo que marcan los cánones. Entre todos, Vicente Guaita parece uno de ellos. Aunque en la actualidad permanece sin equipo, el valenciano está cerca de subirse al barco y emprender una nueva etapa con destino a Italia.

A falta del acuerdo definitivo y de la respectiva oficialidad, Vicente Guaita apunta a convertirse en el nuevo guardameta del Parma. Durante la presente temporada en la Serie A, los 'crociati' se ubican en la parte baja de la clasificación y buscan reforzar su portería con un perfil más contrastado después de la grave lesión de Suzuki. Es ahí donde han valorado positivamente a Guaita de cara a su elección.

A sus 38 años de edad, el de Torrent no ha renunciado al fútbol. Si es cierto que durante este verano no le atrajo lo suficiente ni aceptó ninguna de las propuestas que llegaron a su mesa, pero Guaita quiere seguir en activo.

Su último club fue el Celta de Vigo, con el que ha competido durante un par de campañas y en lo que supuso su regreso a LaLiga, tras un amplio repertorio de partidos en el Recreativo de Huelva, Getafe y el Valencia. Como la zamarra valencianista y tras formarse en la Academia, fue alineado en un total de 113 compromisos oficiales. También cuenta con experiencia en el Crystal Palace de la Premier League.

