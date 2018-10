«El vestuario está triste y mirando al suelo; la inseguridad puede aumentar» Marcelino da instrucciones en la banda en el partido de ayer en Mestalla. / jesús signes «Debemos ser más resolutivos, rápidos en la combinación y ganar los duelos», dice el Marcelino que insiste en que el equipo no es vulnerable LOURDES MARTÍ VALENCIA. Domingo, 21 octubre 2018, 00:45

Pitido final y otra equis en la quiniela. La número siete. Marcelino García Toral baja al vestuario. Allí se encuentra una plantilla abatida y teme que pese al discurso oficial, la confianza empiece a tambalearse por no sumar victorias. «El vestuario está triste, mirando al suelo. Ponemos todo para ganar y vemos que empate, empate, empate... Y eso suma muy poco. Ganar te da frescura y alegría. Tenemos que ser perseverantes, más constantes en el juego y el esfuerzo y transformar eso en victorias. La inseguridad puede aumentar porque los resultados favorables a todos los equipos aportan cosas positivas», reconocía el técnico del Valencia.

Para Marcelino, el equipo tuvo el dominio total ante el Leganés: «Ellos tuvieron dos opciones tras un saque de banda. Hicimos un penalti que pitó el VAR muy evitable. No dejamos al rival hacer nada pero es cierto que no aprovechamos la posesión». El entrenador asturiano explica la falta de gol del equipo por diferentes motivos: «Tuvimos el dominio pero lo transformamos en pocas ocasiones porque nos cuesta acertar en el último pase y ganar el duelo en defensa y nuestros delanteros no están afortunados de cara a portería ni para ganar acciones individuales. No somos capaces por precipitación, falta de decisión, de frescura».

Marcelino reconoce que siete goles «es un número que para la capacidad ofensiva que tiene el equipo no se ajusta» y niega que el Valencia sea previsible para los rivales: «No creo que nos tengan cogida la medida. Eso es cuando no dominas, cuando estás a merced del rival. Esto no pasa. Se trata de ganar duelos a los defensas y generar ocasiones. Debemos exigirnos más. Si el equipo no tuviera un comportamiento correcto, tendríamos que preguntarnos si cambiar. Pero eso no sucede. No ganamos porque no llegamos. Debemos ser más resolutivos, más rápidos en la combinación y ganar duelos.», reiteró el técnico quien afirma que una victoria en nueve partidos es un bagaje pobre: «Totalmente. No podemos obviar la realidad. Hemos sumado muy pocos puntos. Es real. Nunca escucharéis a este entrenador no exigirnos. Tenemos potencia para estar arriba. No seré yo quien diga que llevamos un buen bagaje. Como profesional nunca me había pasado empatar siete partidos de nueve».

«No podemos decir que somos un equipo inestable, que no va a ganar, que es vulnerable... el equipo trabaja fenomenal. Pero no somos capaces de transformar eso en gol. Para ganar un partido, aparte de dominar, tenemos que transformar eso en goles. Sin hacer el rival ni una acción ni nada en ataque, se pusieron por delante en el marcador», aseveró el preparador quien insistió en que se encuentra «tranquilo». Por primera vez en la temporada, hubo más pitos que aplausos una vez concluido el encuentro. Marcelino no quiso entrar en polémica con una grada a la que agradeció el apoyo al Valencia durante el encuentro: «Valoro el comportamiento durante todo el partido que fue muy bueno. Una vez finalizado el partido está en su derecho de exteriorizar un sentimiento. El equipo va, quiere, va hacia portería rival... Pero si al final no gana, la afición puede decir lo que considere».