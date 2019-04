«En el vestuario no hay ninguna duda de nuestro trabajo» «Si vencemos en Mestalla sabemos que podemos sellar el objetivo en nuestra casa. Es un gran reto porque nunca ganamos aquí», asegura Paco López Técnico del Levante L. M. VALENCIA. Sábado, 13 abril 2019, 23:56

La ansiedad no es para Paco López el único problema del Levante: «El no ganar un partido no depende de un único factor. En el vestuario no hay ninguna duda en la idea y el trabajo que hacemos». El técnico azulgrana considera que sus jugadores han asumido un estilo propio: «Hemos probado varios sistemas y formaciones porque los jugadores saben adaptarse, pero las señas de identidad no cambian nunca. Eso se transmite siempre en el campo y la plantilla lo hizo en casi todos los partidos». El entrenador de Silla insiste en que desde el vestuario tienen «la misma ilusión y confianza que cuando las cosas salían bien»: «Si ganamos sabemos que podemos sellar el objetivo en casa».

Paco López tilda de «equipazo» al Valencia: «Ha ido de menos a más y tiene una identidad muy clara, es competitivo y ha creído en sí mismo en los momentos más difíciles. No es casualidad que sean finalistas de Copa y estén muy cerca de las semifinales en Europa League. Son muy peligrosos y sus jugadores de un nivel altísimo». Pero nada asusta al Levante: «Es un gran reto para el club, que nunca ha conseguido la victoria en Mestalla, hacerlo. Debemos tratar de que con nuestro trabajo ellos no tengan acierto».