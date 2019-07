Verano de ensueño valencianista De izquierda a derecha, Fornals, Carlos Soler y Sivera, ayer a su llegada a Valencia. / IRENE MARSILLA La Copa de Sevilla fue el inicio de cinco semanas de gloria para futbolistas blanquinegros | El Villamarín abrió una racha triunfal para Guedes en la Copa de Naciones, Kang In en el Mundial sub-20 y Soler en el Europeo sub-21 LOURDES MARTÍ Martes, 2 julio 2019, 01:58

¿Quién le hubiese dicho a Gonçalo Guedes cuando pasó por quirófano en diciembre que el 9 de junio de 2019 iba a terminar la temporada con una Copa del Rey y una Liga de las Naciones? 2018 llegaba al ocaso y el Valencia no funcionaba: el fichaje más caro de la historia del club en la enfermería y Marcelino, contra las cuerdas. La afición blanquinegra esperaba la mejor versión del portugués. Pero ésta sólo se dejaba ver en momentos puntuales. El equipo no bajó los brazos y la grada, con más corazón que confianza llenaba Mestalla con la esperanza de terminar algún partido sin los dichosos empates. Llegaron los goles más allá del minuto 90. Las remontadas no aptas para cardíacos. Los de Mestalla escalaban en Liga y seguían su camino en la Copa. Tras el descalabro en la Champions, la Europa League tampoco estaba del todo mal. El Valencia se había reconvertido. Al final, tras tanto sufrimiento en el año del centenario, algunos miembros del vestuario blanquinegro incluso han terminado el largo curso con dos copas bajo el brazo. Gonçalo Guedes hizo campeón a Portugal en la Liga de Naciones. Él fue el primero. Kang In Lee, a quien Marcelino dejó marchar con Corea sub-20 en abril, llevó hasta el subcampeonato del Mundo a su selección. Además tuvo su trofeo particular al convertirse en MVP del torneo. El último que ha escrito una línea más en su palmarés fue Carlos Soler el pasado domingo. Hizo lo que más le gusta: besar la copa de campeón. Esta vez, del Europeo sub-21. Seguro que durante la concentración con la selección le había contado a su nuevo compañero en el Valencia, Manu Vallejo, qué se sentía al conseguir un título. En esa selección también se encuentra el guardameta Antonio Sivera. El de Xàbia salió del Mestalla rumbo al Alavés en 2017. El fichaje del conjunto vasco es por cuatro temporadas pero el club blanquiengro se guardó una opción de compra a la conclusión de cada campaña.

A todos ellos se les pueden sumar otros dos miembros del club blanquinegro. Ferran Torres y Hugo Guillamón. El próximo 14 de julio arrancan el Europeo sub-19 contra la anfitriona, Armenia. El de Foios puede poner la guinda a una campaña perfecta, la primera con los mayores del Valencia, un título de Copa y, por qué no, un reconocimiento europeo.

Desde el momento que Undiano Mallenco pitó el final del partido en el Benito Villamarín desatando la locura entre los blanquinegros hasta que los chicos de Luis de la Fuente se proclamaron campeones de Europa de su categoría, sólo han pasado cinco semanas. Poco más de un mes en el que los aficionados valencianistas han sentido que se les hacía un poco más corto el verano sin fútbol.

Marcelino cuenta con una plantilla de jóvenes que pisan fuerte con experiencia en finales

Cosas del mercado, al que se le habrá hecho más largo este tiempo es a Jasper Cillessen. Curiosamente los encargados de amargarle sus dos últimas finales han sido futbolistas del Valencia. El guardameta holandés se puso por última vez la camiseta del Barça después de tres temporadas en la final de Copa. Gameiro en el 21' y Rodrigo en el 33' batieron al nuevo guardameta blanquinegro dejándole sin título.

Cillessen cambió de aires y se marchó con su selección. Holanda llegó a la final de la UEFA Nations League. En la previa de aquel partido, ya había rumores sobre su futuro: «El Valencia es un gran equipo», dijo. Pero en aquel momento sólo pensaba en «ganar la final e irse de vacaciones». Pero otro valencianista se encargó de truncar sus planes. En Sevilla, las galopadas de Guedes quedaron en nada. Pero en Oporto, el extremo portugués se quitó la espina con un golazo. Disparó duro el extremo valencianista ante el que nada pudo hacer el holandés. Por cierto ellos dos son los fichajes más caros de la historia del Valencia. El del luso se produjo la temporada pasada por 40 millones de euros. Cillessen fichó por 35 millones de euros en un trueque con Neto que puso rumbo al Barça para ajustar las cuentas de sus respectivos equipos.

De las conclusiones que pueden sacar los Longoria, Alemany y Marcelino es que hay Valencia para rato. Sólo hay que mirar la edad de los futbolistas, Guedes (22), Kang In (18), Soler (22), Vallejo (22), Torres (19) y Guillamón (19). Los jóvenes pisan fuerte. El futuro blanquinegro tiene minutos en las piernas y más hambre de títulos.