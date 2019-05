La venta de Mestalla de aperitivo Valencianistas en la grada del Villamarín. / txema rodriguez Futbolistas, exdirigentes y algunos colectivos superan como pueden el mal trago del reparto de entradas que decidió el club Los consejeros de Singapur se ponen al día de la situación real del Valencia J. CARLOS VALLDECABRES SEVILLA. Domingo, 26 mayo 2019, 01:08

El Valencia actual es atípico en su cúpula. Del consejo de administración, sin contar a Peter Lim, tan sólo tres miembros (Murthy, Kim Koh y Juan Sol) están verdaderamente al día de lo que le pasa al club. El resto tiene sus cauces para enterarse pero lo cierto es que no conocen directamente las vicisitudes que mantienen en vilo a la entidad. Una de estas contingencias es la de los estadios, tanto del viejo como del nuevo. Pues bien, aprovechando la 'excursión' de la directiva de Singapur hasta Sevilla y coincidiendo con la presencia del máximo accionista, celebraron una reunión en la que se trataron entre otras cuestiones la situación deportiva, presente y futura, y cómo no, la reciente venta de la parcela del viejo Mestalla para el traslado definitivo al nuevo. La operación ya está en su fase inicial y no se espera ninguna sorpresa ya que la reserva de futuras viviendas va a tan buen ritmo.

Es curioso pero la presencia de los consejeros extranjeros en los partidos de Valencia es más bien escasa. Algunos se han llegado a perder juntas de accionistas y la amplia mayoría pasa el trámite de las asambleas soportando a su manera la letanía del pinganillo. Aprovechando la final, algunos directivos quisieron traerse a familiares y amigos para disfrutar de lo que consideraron un día muy especial en su curiosa vinculación con el Valencia.

El club tenía previsto celebrar una cena en Sevilla, independientemente del resultado, a la que asistirían jugadores, empleados y directivos, incluido Peter Lim que serviría para poner punto final a la temporada. Hay que tener en cuenta que el equipo luego se tenía que desplazar a Jerez para dormir -pocas horas- en el hotel donde ha estado concentrado.

La presencia de estos familiares de consejeros aumentó todavía más el malestar entre algunos sectores del valencianismo, sobre todo por el tratamiento que ha habido a la hora de repartir entradas e invitaciones, algo que no es la primera vez que ocurre en este tipo de citas. No obstante, esta vez algunos miembros de la plantilla estaban molestos por las pocas entradas que se les han dado a los jugadores. Eso sí, el Valencia ha tenido el detalle de repartir dos entradas a cada componente del club, incluido jugadores de la cantera.

El malestar, dicho sea de paso, también alcanzó a los expresidentes. «Creo que lo elegante hubiera sido invitar o al menos ofrecernos alguna entrada a los que han sido presidentes, que tampoco han sido tantos», afirma un exdirigente de la entidad que, como otros muchos, han tenido que buscarse la vida para comprar localidades tanto para él como para sus acompañantes.

La ausencia de reparto también afectó a otros colectivos cercanos a la entidad y que recientemente han estado colaborando de manera muy intensa con el club para los actos del centenario. Se trata de la Asociación de exfutbolistas. Hubo muchos exjugadores en Sevilla. A Kempes sí le dieron dos invitaciones.