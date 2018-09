Cuando vencer es la única opción posible Parejo, en primer término, con gesto pensativo en el entrenamiento de ayer. / damián torres El técnico prepara su séptima alineación diferente en Liga y jugará ante la Real sin Piccini, Garay, Gayà ni el lesionado Santi Mina TONI CALERO * ACALERO@LASPROVINCIAS.ES Sábado, 29 septiembre 2018, 01:02

san sebastián. Cinco empates y una derrota para una conclusión. «El Valencia empata más que el Alcoyano», admitió ayer Marcelino en la previa de un encuentro difícil, en Anoeta, donde el año pasado el conjunto blanquinegro fue capaz de llevarse la victoria dentro de una racha triunfal de resultados. La historia ahora es bien diferente. El Valencia no arranca en el segundo proyecto del asturiano. «Estamos cerca de la victoria», apuesta Marcelino. Y es cierto que la rozó contra el Celta, pero un error de última hora volvía a arruinar el triunfo. Así que a la séptima jornada llega el Valencia con la necesidad imperiosa de vencer porque no le sirve otra cosa. A las puertas de Old Trafford, donde espera el Manchester United, es momento de que los blanquinegros demuestren lo repetido una y otra vez por Mateo Alemany y el propio Marcelino: la Liga es prioritaria para consolidar esta era.

Al técnico no le cuadran tantos lamentos y oportunidades perdidas en este principio de curso. «No hago cuentas a largo plazo, no esperaba este inicio. No esperaba estar seis partidos sin ganar. Si me lo dicen al principio, digo, ¿estás loco?», soltó el entrenador valencianista. Pero no. Las circunstancias son las que son. El equipo blanquinegro mejoró en las dos últimas jornadas pero no le dio para ganar. Marcelino, «frío en el análisis», considera que tantos empates significan que se acerca la victoria. Con cinco puntos en el zurrón, de momento el único consuelo pasa porque los rivales directos en la lucha por la Liga de Campeones están relativamente cerca: «Pienso que al final de la primera vuelta no va a haber una diferencia grande con el Sevilla o Villarreal. Nuestros rivales directos nos llevan cuatro o cinco puntos, en seis partidos de LaLiga no me parece una diferencia definitiva».

La distancia no abruma, pero puede ser mayor si hoy el Valencia se permite otro despiste en Anoeta. Además de la Real Sociedad, el calendario también juega, así que hoy Marcelino dispondrá el séptimo once diferente en otras tantas jornadas. Revolución continua y rotaciones. Cristiano Piccini se cayó de la convocatoria por un proceso febril, Gayà está sobrecargado muscularmente y necesita mimos, mientras que Ezequiel Garay descansa pensando en lo que está por venir. Santi Mina, en el dique seco, se suma a los ausentes para el partido de Anoeta. Jugará Toni Lato en su debut esta temporada. Y en principio, regresará Parejo tras cumplir un partido de sanción al centro del campo. Teniendo en cuenta que Coquelin ha pasado de cero a cien en unos cuantos días, hoy empezará en el banquillo y Kondogbia será titular. Se prevén además movimientos en ataque: Rodrigo y Batshuayi fueron los elegidos contra el Celta y Marcelino volverá a rotar por la cercanía de los duelos ante el United y el Barcelona. « Tenemos potencial ofensivo para que en cualquier momento llegue ese gol y eso aumente la confianza de los jugadores», reflexionaba ayer el preparador del Valencia.

La Real acude a la cita después de tropezar en casa (2-2) contra el Rayo Vallecano, pero el conjunto de Asier Garitano está cómodo en la tabla (ocho puntos) teniendo en cuenta que la reciente llegada del técnico vasco varió la filosofía blanquiazul. Theo Hernández y Juanmi se pierden la visita del Valencia por sanción en una Real con altas dosis de talento en el medio y la delantera.