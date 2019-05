VELOCIDAD Y ENCONTRAR A PAREJO «El Valencia ha competido muy bien en los dos partidos contra el Barça... Pasa por ser muy fuertes en lo defensivo» Miércoles, 22 mayo 2019, 00:34

El Valencia encara la final en un buen momento por cómo ha terminado a nivel deportivo la Liga. Se ha metido en la Champions, con lo que supone al club y a los jugadores a nivel de prestigio. A partir de ahí para los futbolistas es el partido que cualquiera quiere jugar: el último del año y una final.

A partir de ahí, en lo deportivo tiene que hacer un muy buen partido porque juega contra un gran equipo que ahora no esta en su mejor momento, pero tiene a Messi. Es diferencial, un jugador para el que ya faltan calificativos. El Valencia ha sido capaz de competir muy bien en los dos partidos que ha jugado contra el Barcelona, y creo que lo va a plantear de la misma forma, en la que ellos no se sienten muy a gusto. Esto pasa por ser muy fuertes en lo defensivo, cerrar muy bien por dentro y juntar las líneas para que no haya espacio en el que Messi esté cómodo.

A partir de ahí, transitar muy rápido, que eso lo sabe hacer muy bien el Valencia. Sorprender en velocidad, porque ahí es donde posiblemente puede sufrir más el Barcelona. Debe encontrar a Parejo porque es el que más claridad tiene para enganchar sobre todo con Rodrigo, que puede ser el hombre que se maneje bien entre líneas. Y con Gameiro o Mina para buscar un espacio más profundo.

Respecto a la formula para parar a Messi, que no tenga un buen día, que es muy difícil a tratarse de un futbolista capaz de jugar entre líneas o de delantero. No puede ser de otra forma que a base de concentración y un juego muy solidario.

Bien es cierto que van a ser determinantes las bajas. Suárez es un jugador muy determinante porque fija a los centrales, porque cae muy bien a los costados, juega a la perfección de espaldas, en el área tiene gol. Coutinho para mí no es tan importante porque no está haciendo una buena temporada. Sí Dembélé, que ha tenido problemas, pero cuando ha jugado ha demostrado que da otro registro: la posibilidad de correr, de contraatacar y de jugar al espacio. Las bajas del Barça son fundamentales, pero tiene a Messi, y ahí debe poner el foco el Valencia.