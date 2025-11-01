Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Maribel Vilaplana, en el hospital
César Tárrega intenta quitarle el esférico a Mbappe.

Ver 26 fotos
César Tárrega intenta quitarle el esférico a Mbappe. AFP

El VAR vuelve a castigar al Valencia

Como ocurrió contra el Villarreal, en un penalti que después el CTA consideró que no debió haber sido pitado, el árbitro rectifica tras ver las imágenes de la jugada en la que supuestamente César Tárrega da con la mano al balón

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:33

Comenta

No se había consumido ni los primeros 15 minutos de juego y llegó la jugada polémica del partido entre el Real Madrid y el Valencia. Se disponía el equipo de Xabi Alonso a sacar un saque de esquina cuando, en el área pequeña se produjeron una serie de situaciones que terminaron con un penalti para los locales.

Los merengues reclamaban penalti por mano de César Tárrega mientras en las imágenes televisivas también se repetían unos posibles agarrones de Diego López con Mbappé, Pepelu y Bellingham. Finalmente el colegiado Mateo Busquets el encuentro acudió al VAR y, tras revisar las imágenes de una supuesta mano del central de Aldaia pitó penalti.

Curiosamente, el martes pasado, el CTA rectificó un penalti que el árbitro del Valencia-Villarreal pitó a favor de los amarillos tras revisarlo en el VAR el fin de semana anterior. Marta Frías, portavoz del CTA, explicó que no había penalti a Gerard Moreno en la jugada con Copete, rectificando de este modo la decisión que tomó Alberola Rojas, árbitro principal del partido, después de revisar las imágenes.

«El jugador del Villarreal juega el balón dentro del área rival. El defensor del Valencia pisa ligeramente con la parte interior el pie del delantero, el árbitro deja seguir la jugada y finalmente señala saque de puerta. Para que la acción se considere penalti deben cumplirse una de estas dos condiciones. Primera, que el contacto impida al atacante continuar la jugada. No ocurre ya que el balón se le va largo tras el toque. Segunda, que el pisotón sea temerario o con uso de fuerza excesiva. Tampoco sucede, el contacto es leve y sin riesgo», explica la portavoz del CTA en un vídeo, tomando la decisión final de que no se debió penalizar con pena máxima.

Habrá que esperar para ver qué dicen esta semana los árbitros sobre una jugada más que polémica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana, en el hospital
  2. 2 Una mujer cobra durante años la pensión de viudedad y la Seguridad Social le obliga a devolver 10.542,12 euros tras reconocer el derecho de la primera esposa del fallecido
  3. 3 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  4. 4 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  5. 5

    Los errores de Mazón
  6. 6

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  7. 7

    El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat
  8. 8 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  9. 9

    Mazón se recluye en Alicante mientras el PP pone en sus manos la decisión de dimitir
  10. 10

    El viaje sin fin del transporte valenciano en busca de más de 2.000 chóferes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El VAR vuelve a castigar al Valencia