El VAR vuelve a castigar al Valencia Como ocurrió contra el Villarreal, en un penalti que después el CTA consideró que no debió haber sido pitado, el árbitro rectifica tras ver las imágenes de la jugada en la que supuestamente César Tárrega da con la mano al balón

Lourdes Martí Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:33 | Actualizado 21:42h.

No se había consumido ni los primeros 15 minutos de juego y llegó la jugada polémica del partido entre el Real Madrid y el Valencia. Se disponía el equipo de Xabi Alonso a sacar un saque de esquina cuando, en el área pequeña se produjeron una serie de situaciones que terminaron con un penalti para los locales.

Los merengues reclamaban penalti por mano de César Tárrega mientras en las imágenes televisivas también se repetían unos posibles agarrones de Diego López con Mbappé, Pepelu y Bellingham. Finalmente el colegiado Mateo Busquets el encuentro acudió al VAR y, tras revisar las imágenes de una supuesta mano del central de Aldaia pitó penalti.

Curiosamente, el martes pasado, el CTA rectificó un penalti que el árbitro del Valencia-Villarreal pitó a favor de los amarillos tras revisarlo en el VAR el fin de semana anterior. Marta Frías, portavoz del CTA, explicó que no había penalti a Gerard Moreno en la jugada con Copete, rectificando de este modo la decisión que tomó Alberola Rojas, árbitro principal del partido, después de revisar las imágenes.

«El jugador del Villarreal juega el balón dentro del área rival. El defensor del Valencia pisa ligeramente con la parte interior el pie del delantero, el árbitro deja seguir la jugada y finalmente señala saque de puerta. Para que la acción se considere penalti deben cumplirse una de estas dos condiciones. Primera, que el contacto impida al atacante continuar la jugada. No ocurre ya que el balón se le va largo tras el toque. Segunda, que el pisotón sea temerario o con uso de fuerza excesiva. Tampoco sucede, el contacto es leve y sin riesgo», explica la portavoz del CTA en un vídeo, tomando la decisión final de que no se debió penalizar con pena máxima.

Habrá que esperar para ver qué dicen esta semana los árbitros sobre una jugada más que polémica.