«No nos vamos a rendir ahora»

Sobre el factor Mestalla, el regreso de Coquelin y la vulnerabilidad del equipo de Emery en defensa se asientan las opciones de remontar

londres. Desfilan los futbolistas del Valencia por la zona mixta del Arsenal Stadium y todavía se percibe el reciente mazazo del 3-1. Se saludan Santi Cañizares y el agente de Marcelino, Eugenio Botas, mientras Sokratis y Aubameyang atienden a los medios de comunicación. Por detrás irrumpe la expedición blanquinegra. Rostros serios, pero nada de hundimiento. Ni públicamente, a través de Marcelino, Gabriel Paulista o Rodrigo, ni tampoco lo que se percibe por sus gestos y miradas. La noche del 2 de mayo en Londres fue 'gunner'. No tanto por el 3-1, un resultado que les concede una jugosa ventaja aunque no definitiva, sino porque el tanto de Diakhaby al inicio del partido les había dejado contra las cuerdas. El Arsenal le dio la vuelta y ahora quien comparecerá en Mestalla sin margen de maniobra es el Valencia.

En los 'corrillos' de jugadores, técnicos, exfutbolistas o representantes hay tema estrella: la revolución táctica de Marcelino. El asturiano había planeado frenar al Arsenal plagando el campo de zagueros a raíz de la sanción a Francis Coquelin. Con la amarilla al francés ante el Villarreal empezó todo. El técnico, visto lo visto, no acertó pese a que él no lo entendía de ese modo. «Creo que nos hemos adaptado perfectamente al sistema. Es una pena que en un saque de banda nos hayan marcado un gol y otros dos tras centro lateral. Jugamos contra dos delanteros que son muy buenos y si cometes el mínimo error lo pueden aprovechar. El partido fue igualado», definió Marcelino. Lo cierto es que Gayà parecía algo desconcertado por no entenderse con Roncaglia y al argentino le fue imposible aguantar el pulso con Lacazette. Aún así, el vestuario quiso cerrar filas pese a no hacerlo contundentemente. «Es un sistema nuevo que jugamos sólo una vez esta temporada. Si el míster lo pide tenemos que hacerlo y si lo pide la semana que viene lo tenemos que hacer lo mejor posible», explicó Paulista, cuya química con Garay se evaporó al cambiar por completo la forma de defender.

En el paquete de errores cabe incluir los individuales en los tantos del Arsenal y otra vez la falta de eficacia de cara a portería. Gameiro, hombre de refresco, gozó de dos ocasiones muy claras y no pudo superar a Cech. Hizo el Valencia diez remates (tres entre palos) y un sólo tanto, el de Diakhaby aprovechando una jugada de estrategia. Es un problema mayor porque ahora mismo necesita el Valencia goles. Goles en la Liga para superar al Huesca y no perder comba en la batalla por la Champions; goles, al menos dos, para eliminar al Arsenal y plantarse en la final de la Europa League.

«No nos vamos a rendir ahora», apuntaba convencido uno de los miembros de la expedición valencianista. El vestuario blanquinegro está convencido de sus posibilidades y algo más, recuerda el crédito adquirido en las eliminatorias anteriores de la presente temporada. Cuando estuvo realmente obligado, cumplió. Contra el Betis, en el Villamarín, perdía 2-0 en el minuto 70 y sacó un empate para la vuelta. Ante el Getafe necesitaba un milagro, tres tantos en media hora, y lo consiguió. Y en Krasnodar fue Guedes quien clasificó al Valencia con un gol en el último suspiro. El conjunto de Marcelino ha ido superando fases tanto en Copa como en Europa League a base de corazón y no tiene intención de frenarse ahora. En lo futbolístico, el regreso de Coquelin al centro del campo va a dotar al equipo de más consistencia y provocará (en principio) que Marcelino recupere su dibujo original, el hasta el jueves inamovible 4-4-2. Hay otro dato, uno que constató el Valencia en Londres, para la esperanza: la vulnerabilidad defensiva del Arsenal. El equipo de Emery permitió un tanto y dio muestras de ser un equipo que sufre mucho atrás. Además, lejos de casa ha encajado nueve de las catorce derrotas que acumula esta temporada.

El Valencia, por su parte, sólo ha caído como local contra Juventus, Girona y Eibar. Es evidente que uno de los principales puntos de apoyo para soñar con la remontada es el factor Mestalla. Sueñan Marcelino y los futbolistas con una atmósfera infernal para el Arsenal. «En casa somos un equipo muy fuerte. Tenemos que ser más intensos y hacer lo mejor posible. Es posible. Tenemos equipo para conseguirlo. Es posible», repetía Gabriel Paulista. «Tenemos ilusión, optimismo y sabemos que es difícil ganar 2-0, pero creo que con el apoyo de nuestra gente lo podemos conseguir. Trabajaremos por ello y seguro que la afición se va a volcar con nosotros», zanjó Marcelino.