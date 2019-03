«Si vamos al nuevo estadio lo haremos de manera correcta» Jueves, 21 marzo 2019, 00:55

Primero fue en el periódico de cabecera de Peter Lim en Singapur y ahora en el Evening Standard, un diario vespertino publicado en Londres. Anil Murthy está aireando en la prensa extranjera la situación de presente y los planes de futuro. En esta nueva entrevista, señala las aspiraciones blanquinegras. «Hemos dicho varias veces que el Atlético de Madrid podría ser un ejemplo para el Valencia. Yo diría que no porque Valencia tiene que encontrar su propio camino para llegar a la excelencia y será a través de los mejores jugadores jóvenes». «No vamos a firmar jugadores por una cantidad exorbitada de dinero. Tal vez en diez años la gente le pregunte al Atlético si quiere ser como el Valencia», indica. Recuerda en la entrevista el esfuerzo económico realizado por Lim y pasa de puntillas por el nuevo Mestalla. «En su forma actual, no es un estadio de fútbol. Fue construido como un estadio con pista de atletismo, así que lo que tenemos que hacer es actualizarlo. Continuamos este proyecto para mudarnos. Todo depende del tipo de ofertas que se reciban. Lo que no queremos hacer es llevar a este club a dificultades financieras. Vamos a evitar eso. Si nos movemos tenemos que hacerlo correctamente».