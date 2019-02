Vallejo: «El Valencia es un grande donde puedo crecer»

Confirmado ya como nuevo fichaje del Valencia para la próxima temporada, Manu Vallejo se mostró ayer feliz por afrontar su nueva etapa. «Cuando me entero, imagínate... un club tan grande que me da la oportunidad de seguir creciendo», aseguró ayer. Aunque quiso dejar claro que seguirá compitiendo hasta el final de la Liga con el Cádiz. «A partir de julio hablaremos del Valencia, aquí estoy muy feliz y ahora sólo pienso en el Cádiz». «No voy a cambiar nada por fichar por un grande, el Valencia. Estoy tranquilo y centrado, sigo siendo el mismo. Quien piense que no voy a meter el pie y a darlo todo es que no me conoce», expresó el futbolista.

El montante de la operación ha sido de alrededor de seis millones de euros, y el jugador se queda cedido en el equipo gaditano hasta junio. El presidente del club andaluz, Manuel Vizcaíno, destacó: «Es a día de hoy el traspaso más importante que se ha producido en la historia de Segunda división». El dirigente confirmó que se incluye la posibilidad de que el Valencia juegue el Trofeo Naranja en verano de 2020 en el acuerdo.