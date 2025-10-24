Valencia-Villarreal: horario y dónde ver el derbi de la Comunitat El conjunto de Corberán tratará de retomar la senda de la victoria en Mestalla antes de visitar el Bernabéu la semana que viene

El Valencia CF está atravesando un momento muy complicado desde hace varias semanas. Los resultados no terminan de llegar. El equipo únicamente ha sumado dos puntos de los últimos doce en juego. Frente al Alavés el pasado lunes lograron cortar la sequía de puntos tras dos derrotas consecutivas ante Real Oviedo y Girona, dos de los conjuntos en peor estado de forma de LaLiga. Los de Corberán tienen que reaccionar ya. En estos instantes marchan 14º clasificados con sólo nueve puntos. El rival que tendrán delante este sábado no es el idóneo para sumar en un momento de necesidad.

El Villarreal de Marcelino visita Mestalla. El conjunto groguet cuenta con una de las plantillas más potentes de Primera División. Este verano, tras las marchas de jugadores claves como Álex Baena o Yeremy Pino, se ha reforzado con futbolistas de élite como el delantero georgiano Mikautadze, el central Renato Veiga, el guardameta Arnau Tenas o el centrocampista Thomas Partey. Todos con experiencia en Champions League. Un proyecto ambicioso que de momento ha arrancado bien, pese a la última derrota frente al Manchester City de Guardiola.

Este también será un partido de reencuentros. Marcelino regresará a Mestalla, un estadio de conoce muy bien. El técnico asturiano dirigió al Valencia dos temporadas y levantó la famosa Copa del centenario. El capitán de aquella plantilla lo es ahora de la del Villarreal. Dani Parejo también volverá a la que un día fue su casa. El de Coslada tiene ahora un rol más secundario, pero sigue siendo importante. Por parte del Valencia, Danjuma se reencontrará con sus compañeros. El extremo neerlandés dejó Vila-real por Valencia este verano convencido por Carlos Corberán. El de Cheste también tiene un pasado groguet. Fue parte del cuerpo técnico del primer equipo. También vistió la camiseta amarilla Dani Raba.

Otros jugadores valencianistas como Javi Guerra o Copete también formaron parte de las categorías inferiores del submarino amarillo. El central es duda y su puesto lo podría ocupar el suizo Cömert que tuvo sus primeros minutos de la temporada en Mendizorroza.

Horario y dónde ver en televisión

El Valencia - Villarreal de la jornada 10 de LaLiga EA Sports se juega el sábado, 25 de octubre de 2025 a partir de las 21:00 horas en Mestalla. Se podrá ver en televisión a través de Movistar Plus+ (dial 7 de Movistar Plus+, gratis con el paquete básico), M+ LaLiga (dial 54 de Movistar Plus+ o dial 110 de Orange TV), Orange Fútbol 1 (dial 107 de Orange TV) y LaLiga TV Bar. También puedes seguir el minuto a minuto en la web de LASPROVINCIAS.