La valencianista Andrea Esteban se retira a los 23 años tras cinco graves lesiones de rodilla Jueves, 14 marzo 2019

valencia. Andrea Esteban se despide del fútbol en activo a los 23 años después de sufrir cinco graves lesiones de rodilla. La valencianista ofreció ayer una rueda de prensa en la que, acompañada por familiares y compañeras, explicó las causas que le han llevado a tomar la decisión. «En octubre ya era complicado acabar un entrenamiento sin dolor. Espero devolver al Valencia en otra faceta la apuesta que hizo por mí. Me llena mucho ver a mis compañeras en este momento y que el club me haya tratado como a una persona, no como a una futbolista, con lo que he sufrido», confesó entre lágrimas Andrea.

La futbolista, que desde los 14 años viajaba desde Teruel a Valencia para entrenarse, mencionó también en su despedida al Levante, su anterior equipo. «Los dos clubes me lo han dado todo. No quería olvidarme del Levante», indicó la turolense. La ya exfutbolista estuvo acompañada en su despedida por el presidente, Salvador Belda, y por el presidente de honor del Valencia Femenino, Pedro Malabia, entre otros miembros del club.

Horas más tarde de la despedida de Andrea Esteban, el Valencia Femenino comunicaba que Mandy van der Berg, jugadora muy importante para el técnico Óscar Suárez, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda.