El Valencia CF no romperá su límite salarial en los fichajes Kang In y Rodrigo Moreno, durante un entrenamiento. / LP El club no tiene abierta a día de hoy ninguna operación de entrada y salida y estudiará con calma los ajustes de la plantilla JUAN CARLOS VILLENA Crans-Montana Domingo, 21 julio 2019, 19:00

La fotografía del Valencia CF a finales de julio de 2019 es muy diferente a la de los últimos dos años, donde comenzó el proyecto liderado en el plano deportivo por Mateo Alemany y Marcelino García Toral. En el actual stage de Crans-Montana, el técnico dispone de un bloque que consiguió la pasada temporada los objetivos, con la guinda del título de la Copa del Rey, y sin ningún jugador lesionado, cosa que sí ocurrió hace un año, y el reciente fichaje de Maxi López, no hay ninguna urgencia, ni en las entradas ni en las salidas porque aún está por cuadrar la cantidad que necesitarán vender a 30 de junio de 2020 para cuadrar el actual presupuesto. Una de las conclusiones de la reunión de Singapur con Peter Lim es que se va a analizar cualquier operación de entrada para acertar con los pequeños ajustes que necesita la plantilla.

A día de hoy, la entidad de Mestalla no tiene abierta ninguna operación de entrada y salida y en la próxima semana no se espera ningún movimiento. Eso sí, el temor a un oferta de última hora antes del 8 de agosto, cierre en Inglaterra, de algún equipo de la Premier por una de sus estrellas, Rodrigo sigue siendo el más señalado, obliga a tener el mercado controlado pero con margen de error hasta el cierre del mercado en España. Otros de los puntos que se consensuó en Singapur, donde Peter Lim quiso que Marcelino le hiciera una larga exposición de su punto de vista del pasado, presente y futuro deportivo del equipo, es que no se va a romper el tope salarial de la plantilla, ostentado por Kondogbia y Parejo. Un aviso al ofrecimiento de Otamendi aunque la complicación con el argentino es que el informe deportivo con el central que se busca es, teniendo a Garay, Paulista o Diakhaby, el de otro perfil que sea un complemento como ocurrió con Roncaglia o en su momento Murillo.

De los 28 jugadores con contrato, el Valencia quiere bajar la cifra a 22 o 23 como máximo y, a partir de ahí, jugar con las posibles altas y bajas. En la delantera hay un buen ejemplo. Marcelino quiere cerrar la demarcación con un cuarto futbolista que acompañe a Maxi Gómez, Rodrigo y Gameiro. Con Sobrino casi descartado, Manu Vallejo trabaja para poner sobre la mesa la duda razonable. En caso de que el gaditano salga también cedido no se descarta un fichaje en punta.

El informe deportivo que se expuso en Singapur dejó claro que mantener el bloque de la plantilla es clave, teniendo en cuenta que los 38 puntos en la segunda vuelta de la Liga, con dos competiciones extra como la Copa y la Europa League, es el baremo real para valorar el potencial de la plantilla. Con las últimas operaciones, el Valencia tiene margen de maniobra en el Fair Play financiero para que, si lo gasta todo, su coste de plantilla no sea muy superior al del pasado ejercicio.