El Valencia vuelve a ser el Valencia Guedes y Nemanja Matic, en el encuentro disputado en Old Trafford. / reuters Marcelino alineó a nueve jugadores que ya estaban la temporada pasada y el crecimiento del equipo llega justo en vísperas de recibir en Mestalla al Barça JUAN CARLOS VALLDECABRES Jueves, 4 octubre 2018, 01:28

«Sí que me gustó esta vez el Valencia, demostró que empieza a recuperar parte de lo bueno que tuvo la temporada pasada». Palabra de Pepe Claramunt que en materia blanquinegra es seguramente una de las voces más autorizadas que existen. Si el mito de Puçol tiene la convicción de que el equipo vuelve a ser el Valencia que tanto poderío exhibió en buena parte del curso anterior, hay motivos para pensar que la Champions no está ni mucho menos finiquitada y que en Liga se puede recuperar el terreno perdido. Al fin y al cabo, el Valencia dependerá de sí mismo para coger plaza para los octavos, que es uno de los grandes objetivos esta campaña desde el punto de vista económico y deportivo.

Cuando la expedición valencianista puso pie a tierra en Manises casi a las cuatro y media de la madrugada de este miércoles, lo hizo con el convencimiento de que los nubarrones del comienzo empiezan a alejarse. Vuelve el grupo a creer en sí mismo y a dar sobradas muestras de que no se han olvidado las virtudes del pasado.

Del once que dispuso Marcelino, sólo dos caras nuevas respecto a la temporada anterior: el limitado Piccini y el voluntarioso Batshuayi. El entrenador teóricamente tampoco se calentó mucho la cabeza. Confió en aquellos que tienen interiorizado los mecanismos del curso pasado. En cambio, cuatro fichajes se quedaron en el banquillo: Kevin Gameiro, Cheryshev, Diakhaby y Wass. Se puede argumentar que por turno de rotaciones, les correspondía a estos cuatro quedarse en la suplencia, pero es evidente que en el reto más importante que ha tenido el equipo hasta este momento (si perdía prácticamente se despedía de aspirar a los octavos), Marcelino ha tirado de manera bastante significativa de su gente de confianza, pese a que hay aristas que todavía tiene pendiente corregir.

Guedes fue, con cinco intentos, el jugador que más remató a puerta de los dos equipos

En esa hora y media de Old Trafford, el Valencia creció más de lo que podía imaginarse antes del partido y entre las notas más positivas, la 'reaparición' de Gonçalo Guedes. No sólo fue la gran pesadilla del United por su velocidad y verticalidad, sino el que más veces buscó el gol de los dos equipos (5 remates). El equipo vuelve hoy a los entrenamientos y entre las cuestiones que primero comprobará el cuerpo técnico y los médicos está el ver si hay alguna secuela en el pie del portugués, después de la dura entrada de Valencia en el primer tiempo que le dejó secuelas durante varios minutos.

Al equipo, que Guedes vuelva a ser el ciclón de la primera parte de la Liga pasada es lo mejor que le podía pasar para encarar con otras sensaciones el reto del domingo que viene en Mestalla, cuando venga el Barça. Es verdad que el Manchester de Mourinho, al menos el equipo que se vio el martes y que parece haber puesto desde hace semanas al propio Mou contra las cuerdas, juega poco por no decir que no juega a nada. Pero con la talla de los futbolistas que tiene, al Valencia no hay que quitarle ni un solo mérito.

Objetivamente, corrió más distancia que el rival; le hicieron más faltas -lo de las tarjetas merece un capítulo aparte-; y casi iguala en posesión a los ingleses (52% a 48%, aunque la primera parte fue idéntica con el 50% para cada uno). Fuera del aspecto estadístico, el Valencia dio sensación desde el minuto uno al noventa de tener muy claro lo que había que hacer para salir airoso del trance y si no cogió el botín de los tres puntos fue sencillamente porque el equipo no consigue quitarse el lastre de su falta de puntería. Remató menos que el Manchester pese a que se podría decir que pisó el área con algo más de peligro que el adversario.

El Valencia defendió como no lo había hecho en los ocho partidos anteriores. De haberlo hecho, seguramente la Juve no habría ganado tan fácilmente como se vio, ni tampoco se habría perdido en Cornellà contra el Espanyol, por ejemplo. Si la defensa se había convertido en un inesperado agujero por donde se desangraba el grupo, en Manchester se cerró aparentemente la herida.