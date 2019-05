El Valencia veta a la Curva Nord para el desplazamiento masivo a Valladolid La Curva Nord, durante el partido entre el Valencia y el Alavés del pasado domingo en Mestalla. / juan j. monzó El club anuncia que los abonados de la Grada Joven no podrán adquirir ninguno de los 600 tickets disponibles por motivos de seguridad R. D. VALENCIA. Miércoles, 15 mayo 2019, 01:46

El Valencia está decidido a sacar a los violentos de su grada la próxima temporada. Cueste lo que cueste. El último episodio de la tensión entre el club y la Curva Nord llegó ayer con la decisión de la entidad de Mestalla de vetar a los miembros de la actual Grada Joven al masivo desplazamiento a Valladolid del sábado donde el Valencia buscará sellar la clasificación para la Champions. En el comunicado donde el club anunció la venta de las 600 entradas enviadas desde Pucela a 35 euros, con autobús gratis para los interesados, se argumentó el particular 'cordón sanitario' para el último viaje de la temporada: «Debido a los incidentes aislados ocurridos en los últimos partidos y, dado que no ha finalizado la investigación que delimite responsabilidades dentro de la Grada Joven para tomar medidas disciplinarias con aquellos que promueven y se prestan a actitudes violentas o de intimidación, todos los abonados de esta zona no podrán adquirir entrada en este desplazamiento. De este modo, el Valencia CF decide priorizar la seguridad del resto de sus aficionados y la imagen positiva de la entidad buscando tener las máximas garantías de un comportamiento sano y ejemplar de todos los valencianistas desplazados».

El momento de no retorno entre la Curva y el Valencia, con cruce de reproches y descalificaciones entre aficionados y el presidente Anil Murthy por Twitter incluido, llegó con las lamentables imágenes del estadio del Arsenal donde un grupo reducido de aficionados realizaban gestos racistas y violentos a la grada local. En concreto, el Valencia logró identificar a un seguidor que realizó en varias ocasiones el saludo nazi y que, tal y como confirmaron fuentes oficiales a esta redacción, tiene abono de la Grada Joven. A ese socio ya se le ha abierto un expediente para retirarle «de por vida» el pase. Los incidentes se repitieron en el partido de vuelta de las semifinales de la Europa League ante el Arsenal en Mestalla, donde el club denunció amenazas y coacciones de miembros de la Curva Nord a otros socios con el pase en la misma zona que querían animar. Enfrentamientos que hicieron que el ambiente se enrareciera con el resto de sectores adyacentes a la Grada Joven, que intercambiaron cánticos de reproche con la Curva. El Valencia, tras lo ocurrido el pasado jueves en Mestalla, volvió a anunciar acciones contra los violentos: «El club va a tomar todas las medidas necesarias para proteger a todos sus abonados con el objetivo de que nadie pueda poner en peligro su seguridad y coartar su libertad de expresión».

Las entradas para la particular 'caravana de Champions' comenzaron a ponerse ayer a la venta con el sistema habitual de las últimas temporadas, donde todos los abonados pueden retirar un máximo de dos entradas, siempre y cuando una de ellas sea para un socio, a través de la web del club para retirarlas posteriormente en horario de taquillas. Hasta hoy a las 24 horas está abierto ese plazo y si queda un remanente se abrirá al resto de aficionados.

La entidad de Pucela es reacia a aumentar el cupo para la afición visitante el sábado en Zorrilla

La intención del club de Mestalla es conseguir más entradas por parte del Valladolid pero asumen que será complicado. La entidad castellana ha montado la fiesta de la permanencia el sábado y ha ofertado a todos sus socios comprar una entrada adicional por 10 euros. Ayer no era posible adquirir en la web del club pucelano ningún ticket. Es más, la entidad de Ronaldo deslizó una puya en su comunicado oficial con respecto a los actos del sábado: «Se ha hecho un esfuerzo por remitir unas cien localidades más de las que la entidad valencianista nos ofreció en la primera vuelta». Las agrupaciones de peñas de ambos clubes realizarán actos de hermanamiento el sábado en la previa del partido.