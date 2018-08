El Valencia vale 191 millones más Kondogbia y Wass, con Jordi Escobar al fondo, durate el entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva de Paterna. / lázaro de la peña/vcf En agosto de 2107, el vestuario del club de Mestalla tenía un precio global de 161 millones y ahora se ha duplicado hasta más de 352 La plantilla se revaloriza un 118% en tan sólo un año y es la cuarta más cara de la Liga H. ESTEBAN/L. MARTÍ Miércoles, 8 agosto 2018, 00:10

valencia. Un año después, la plantilla del Valencia se ha revalorizado un 118%. El 1 de agosto de 2017, el vestuario del club de Mestalla tenía un precio de salida en su conjunto de 161,60 millones de euros. Este mes, esa misma plantilla tras sus salidas e incorporaciones luce en el escaparate con 352,60 millones de euros, según el portal de análisis de fútbol 'transfermarkt', uno de los más reputados a nivel europeo. En números absolutos, 191 millones de euros más.

El Valencia, antes de la presentación oficial del equipo la temporada pasada, era el séptimo equipo de la Liga en valor de plantilla por detrás del Barcelona (781,50), Real Madrid (714,80), Atlético de Madrid (520), Sevilla (200), Villarreal (180,20) y Athletic Club (169,60). Ahora mismo, el equipo de Marcelino es el cuarto sólo por detrás del Barcelona (1.210), Real Madrid (957,30) y Atlético (819). Por detrás de los 352,60 millones de euros del Valencia se sitúa el Villarreal con una plantilla valorada en 228,30 millones.

Al margen del éxito deportivo, uno de los retos del club era incrementar el valor de una plantilla que había caído en barrena en el mercado tras dos temporadas desastrosas. El mayor ejemplo de este resurgimiento es Rodrigo Moreno, uno de los delanteros que más interés despierta ahora mismo entre los equipos de máximo nivel europeo.

Al Valencia llegó en la cartera de Peter Lim con un precio de 30 millones de euros. Una carga que le ha pesado hasta la llegada de Marcelino, que ha sabido exprimir al mejor Rodrigo.

Su valor de mercado, según el mismo portal, era de 20 millones de euros cuando se presentó en sociedad en el Valencia. A partir de ese momento comenzó a caer en picado hasta los 7,5 millones de euros en junio de 2017.

En sólo una temporada, el cambio del delantero ha sido radical. Ahora mismo en el atacante franquicia del Valencia -participó en 37 encuentros-, anotó 16 tantos la pasada temporada en Liga y formó parte de la lista de España para el Mundial de Rusia. En las tres temporadas anteriores anotó diez goles en total.

El Valencia sigue siendo un club vendedor pero ahora comparece en el mercado en una posición diferente. Si hace unos meses tenía casi que regalar a jugadores para soltar lastre ahora negocia con una posición de fuerza. La cláusula de Rodrigo es de 120 millones -el club lo sacaría por 80 pese a las declaraciones de cara a la galería- y por ahora el Valencia aguanta bien el pulso entre los grandes. La forma de negociar es distinta desde este verano. El delantero no entrenó ayer por la mañana ya que tenía permiso del club pero sí que participó de la sesión de la tarde.

Sobre la mesa hay varias operaciones en marcha. Mañana a partir de las seis de la tarde los equipos de la Premier League ya no podrán incorporar a ningún futbolista a sus filas, aunque sí que podrán salir. De puertas hacia fuera el Valencia afirma que este hecho no influye en los intereses del club blanquinegro pero lo cierto es que puede ser determinante en casos como el de Gonçalo Guedes para eliminar competidores. El portugués, que se ejercita al margen de sus compañeros, quiere jugar en Mestalla pero el equipo francés prefiere para el futbolista luso un club que deje una suculenta cantidad de dinero en sus arcas y desde el país galo insisten en el interés del Wolverhampton de Nuno en él, una opción que no convence a Guedes. La opción de los Wolves suena extraña con Jorge Mendes de por medio, que no querría decepcionar a su amigo Peter Lim.

El agente de Montoya

En el capítulo de salidas, el nombre de Martín Montoya sigue de plena actualidad. El director general del Valencia, Mateu Alemany, estuvo ayer en contacto vía telefónica con el agente del lateral. Juan de Dios Carrasco ha declarado públicamente el interés de su jugador de salir del Valencia lo antes posible si Marcelino no cuenta con él. Las conversaciones se mantienen con vistas a facilitar su salida al Betis pero el Valencia no va a regalar al futbolista. El precio está sobre los cinco millones de euros.

También acudieron ayer a las oficinas del club los representantes de Jaume y Sito. Sobre el portero afirmaron que están muy contentos y que el jugador asume su rol, aunque su objetivo es siempre jugar más que la temporada pasada. Sobre el canterano, los agentes trabajan para buscar una salida para su futbolista, que no quiere estar en Segunda B en el filial y aspira a jugar en un club de superior categoría. Osasuna hizo oficial la llegada de Nacho Vidal.