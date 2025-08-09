El Valencia CF - Torino FC se puede ver hoy en directo y gratis por televisión en À Punt
Mestalla acoge el último amistoso de pretemporada
Sábado, 9 de agosto 2025, 18:43
El Valencia CF afronta este sábado 9 de agosto, a las 21:00 horas, el último amistoso de pretemporada contra el Torino FC en el Trofeu Taronja. Santamaria, Raba, Copete y Arrigezabala pisarán Mestalla por primera vez y la audiencia valenciana podrá seguir en directo la primera toma de contacto del Valencia 2025-2026 con la afición.
À Punt ofrecerá en directo desde el estadio de Mestalla el encuentro que enfrentará a los hombres de Carlos Corberán contra los del Torino FC. La narración del partido correrá a cargo del veterano periodista Xavier Alberola, que estará acompañado en los comentarios por el excapitán valencianista Fernando Gómez Colomer.
LAS PROVINCIAS ofrece además la narración en directo, minuto a minuto, del partido Valencia CF - Torino FC.
