Dani Raba pugna por el balón en el amistoso ante el Borussia Monchengladbach. Valencia CF

Valencia CF - Torino FC: A qué hora es el Trofeu Taronja y cómo ver en abierto el debut de Santamaría y Ugrinic

Mestalla acoge el primer encuentro de la temporada con ganas de ver a sus nuevos futbolistas

Mario Lahoz

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:36

El Valencia CF se presenta en Mestalla ante su afición en el último test antes de comenzar una nueva temporada de La Liga EASPORTS. El conjunto dirigido por Carlos Corberán recibe al Torino en la 53ª edición del Trofeu Taronja. El balance de la pretemporada no es positivo, dos empates y dos derrotas que han sembrado las dudas en el aficionado una vez más.

La principal queja del entorno ha sido la falta de refuerzos a pocas semanas de la primera jornada liguera, un rumbo que ha virado 180 grados esta última semana. En poco menos de 72 horas, el Valencia ha firmado a su tan necesario pivote defensivo, Baptiste Santamaría, y a Filip Ugrinic, el futbolista que viene a disputar el puesto a Javi Guerra.

Sendos centrocampistas se unen a Julen, Copete y Dani Raba como las nuevas incorporaciones para esta campaña 25/26. Ahora, Carlos Corberán tiene la tarea de encontrar la forma de encajar las nuevas piezas en su puzzle antes de recibir a la Real Sociedad, con Gonçalo Guedes como fichaje estelar.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Valencia CF se enfrenta al Torino FC en la 53ª edición del Trofeu Taronja, este sábado 9 de agosto a las 21:00 horas en el Camp de Mestalla. Puedes seguir el partido en directo a través de À Punt, que ha ofrecido la pretemporada del club al completo.

Gol también retransmitirá el partido a través de su plataforma GolStadium. Además los medios oficiales del Valencia (VCF Radio, App VCF) retransmitirán el encuentro. También puedes seguir el partido en directo a través de la web de LAS PROVINCIAS.

