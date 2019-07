El Valencia teme que el mercado de la Premier se lleve a una de sus estrellas Marcelino se retira del terreno de juego acompañado por Uría. / vcf/lázaro de la peña Marcelino no puede asegurar la continuidad de Rodrigo: «Si el club y el futbolista se ponen de acuerdo ante una oferta, lo aceptaremos» JUAN CARLOS VILLENA LENS. Domingo, 21 julio 2019, 00:52

Una de las conclusiones del cónclave de Singapur, que fuentes oficiales confirmaron ayer que no estaba previsto en la agenda y que fue Peter Lim el que urgió al viaje moviendo entre otras cosas la presentación de Maxi Gómez del jueves al miércoles, fue marcar en rojo el 8 de agosto en el calendario. Es la fecha en la que cierra el mercado de la Premier y ese el mayor temor a día de hoy en el seno del Valencia. Que un club inglés, los que tienen más capacidad para pagar altos traspasos, se lleve a una de las estrellas más cotizadas en un rápido movimiento. Si eso ocurre, la entidad de Peter Lim ya está planificando el siguiente paso. Lo que tiene claro el club es que, a día de hoy, no tiene obligación de venta de futbolistas para cuadrar cuentas como sí que ocurría antes del 30 de junio.

Algo que permite no escuchar ofertas por jugadores como Rodrigo desde Italia que no se ajustan a su precio de mercado o que, poniendo el ejemplo del Mónaco, no sacar jugadores a ligas como la turca sólo por hacer caja. Si pasa el susto de la Premier todo estará bajo control.

En ese sentido, Marcelino no pudo asegurar que vaya a contar con Rodrigo en el arranque de la temporada: «Es un jugador que está aquí y que ahora mismo todos pensamos que va a seguir con nosotros. Luego si el club y el propio futbolista ante la posible llegada de una oferta se ponen de acuerdo todos lo aceptaremos porque lo que queremos es el beneficio de todas las partes y sobretodo jugadores que quieran estar aquí. Sabemos de la importancia que tiene Rodrigo en el Valencia, así lo ha demostrado estas últimas dos temporadas pero lo importante es la felicidad y buscar el bien de todos». Una situación que en juicio de Marcelino no hace que la entidad le esté buscando un sustituto «porque en estos momentos pensamos que se va a quedar».

De la cumbre de Singapur, Marcelino tan sólo destacó que Peter Lim les felicitó por la clasificación para la Champions y la Copa. Con respecto al interés por Rafinha, y el consejo de Cesc para ficharlo, despejó el balón: «Fue compañero de él y lo quiere mucho. Cesc sabe mucho de fútbol pero la realidad es que el entrenador se preocupa de los jugadores que tiene. Algunos jugadores es posible que se vayan incorporando al igual que otros irán saliendo». Sobre Maxi Gómez, sustituto de un Santi Mina que ayer marcó en su debut, declaró que les aportará «remate en el área».