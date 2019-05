El Valencia tapa a Getafe y Sevilla Mata roba el balón a Álvaro en una acción del choque. / efe/r. jiménez El triunfo blanquinegro deja sin Champions a ambos, que jugarán Europa League | El Barça revalida su título de Liga por delante de Atlético y Real Madrid en una Liga que pierde a Girona, Rayo y Huesca para el próximo curso EFE/R. D. VALENCIA. Domingo, 19 mayo 2019, 00:09

El Valencia no dejó ninguna opción a Getafe y Sevilla. Ni siquiera el primer tanto del conjunto azulón a los trece minutos alteró el pulso de los blanquinegros. Nada. Los de Marcelino hicieron los deberes en Pucela para amarrar una plaza Champions que cogió en la penúltima jornada. El Getafe, además, no pasaría del empate ante el Villarreal mientras que el Sevilla sí cumplió derrotando al Athletic por 2-0. Así, Getafe, Sevilla y Espanyol jugarán la Europa League la próxima temporada. La Liga fue para el Barcelona, campeón con 10 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y eso que tiene el partido de hoy ante el Eibar pendiente. Decepcionó el Real Madrid, tercero y descabalgado de la lucha muy pronto, y el Valencia volvió a meterse entre los cuatro mejores. No fue necesario llegar a la última jornada para saber el nombre de los tres equipos (Girona, Rayo Vallecano y Huesca) que se despiden de Primera.

En la zona alta, la fiesta en el Coliseum estaba garantizada aunque no fuera redonda por el nombrado triunfo del Valencia. «Es un mérito sin precedentes y quedará en la historia del Getafe», dijo Bordalás al término del encuentro ante el Villarreal. «El hecho de haber estado muchas semanas en puestos Champions, no nos tiene que generar ninguna duda. Hay que darle el valor que tiene y disfrutarlo», concluyó el técnico valenciano. Al Getafe, en cualquier caso, no le hubiera dado para ser Champions el empate contra un Villarreal que se llevó un punto del Coliseum gracias a los goles de Iborra y Gerard Moreno que igualaron los tantos de Portillo y Nemanja Maksimovic.

El Sevilla, por su parte, necesitaba un milagro para desbancar al Valencia y al Getafe. Los de Joaquín Caparrós fueron mejores que el Athletic (gran remontada de los vascos pero insuficiente para llegar a zona europea) y conquistaron los tres puntos a través de Ben Yedder y Munir. El Sevilla acabó sexto, con los mismo puntos que el Getafe (59) seis por encima del Espanyol de Rubi, que celebró ante su gente, en Cornellà, el regreso de los pericos a competición europea.