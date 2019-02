El Valencia sujeta al capitán incombustible El jugador acabará con 33 años su nuevo contrato, que se prolonga hasta 2022 y mantiene la cláusula de 50 millones JUAN CARLOS VALLDECABRES Martes, 5 febrero 2019, 00:52

valencia. Algo menos de cinco horas y en un restaurante de Madrid tardaron Manuel Llorente y Ángel Torres en ponerse de acuerdo sobre el precio por el que el Getafe iba a traspasar al Valencia en junio de 2011 a Daniel Parejo Muñoz. Fueron seis millones de euros y un amistoso que nunca llegó a realizarse y que, a día de hoy, casi nadie desearía. Ocho años después, aquel talentoso pero peculiar futbolista apadrinado por Di Stéfano, luce el brazalete de capitán de la nave blanquinegra y lo hará, tras el anuncio oficial de su renovación, hasta 2022. El lazo lo tiene hasta los 33 años y hasta entonces mantendrá la cláusula de rescisión que este verano pudo enfríar las ganas de Valverde de llevárselo al Barça: 50 millones de euros.

La noticia, como siempre suele ocurrir y menos en su caso, no dejará indiferente a nadie. Como su fútbol. Mestalla ha reconocido su valía pero también le ha zarandeado en ocasiones por el riesgo que siempre asume en la conducción y otras veces -las menos- por sus decisiones y/o comportamiento. Con 310 partidos oficiales a sus espaldas el centrocampista madrileño acabará este nuevo contrato con 33 años y si logra mantener el abrumador ritmo de partidos que lleva, se situará cerca de los top 5 en cuanto a número de encuentros oficiales disputados. Angulo, que es el quinto en la lista, suma 503 y Saura 505, por ejemplo.

De Parejo se podrá discutir su carácter (un expresidente siempre decía de él que es un «figa mustia») pero lo que es indiscutible y para eso están las estadísticas, es que es un jugador tremendamente fiable (el cuarto de las cinco grandes ligas con más minutos disputados, excepto los porteros, desde 2013). Con una precisión casi suiza, el ahora capitán no falla ningún fin de semana. Los entrenadores, desde que Valverde le revolucionó por dentro, lo consideran una pieza fundamental y lo mejor del caso es que físicamente, aunque no lo parezca, es un portento. Su correr cansino no evita el reconocimiento de la salud muscular que demuestra. En ocho años, es la cara opuesta de gente como Enzo Pérez, por ejemplo. El madrileño no se lesiona nunca. Se ha llegado a perder un total de 8 partidos en esos 8 años que está de blanquinegro. En la 2012-13 estuvo 3 encuentros de baja al ser operado por aplastamiento de la falange en el pulgar derecho; en la 2014-15 estuvo dos partidos ausente por una pequeña rotura en el isquio; y en el presente ejercicio otros tres por una rotura en el oblicuo interno abdominal. En el resto, cuando no ha jugado es porque el entrenador de turno le ha dado descanso o por alguna de sus 'parejadas'. Entiéndase este último término por aquella vez que en su primera temporada fue pillado con una copa de más (no fue convocado por castigo en el Valencia-Villarreal); o en la 2016-17 cuando Prandelli le dejó fuera de la convocatoria (ante el Leganés, justo antes de que el italiano dimitiera) cuando se hizo famoso un vídeo en una discoteca de Madrid con el jugador eufórico y cachimba en mano.

A Parejo le ha cambiado la cara en estas últimas semanas y eso ha tenido una influencia directa en el juego del equipo. Ayer, reflexionaba sobre las posibilidades que tiene el equipo: «Estoy en un club para ganar, o por lo menos para pelear y jugar finales. El fútbol desde que llegué al Valencia fue cruel con el equipo y conmigo, al haber jugado tres semifinales y no merecimos haber caído, pero el fútbol es así. Ahora estamos en otra semifinal y lo vamos a dar todo».