El Valencia - Sevilla de la jornada 15 de LaLiga coincidirá con el Maratón de Valencia Por su parte, el Levante jugará en Pamplona el lunes 8 de Diciembre a las 21:00

Adrián Cambra Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:48 Comenta Compartir

Se avecina un domingo movido en la ciudad de Valencia. Los horarios de los partidos de la jornada 15 de LaLiga se han confirmado hoy, y se ha conocido que el Valencia - Sevilla va a coincidir prácticamente con uno de los eventos más multitudinarios de la ciudad: el maratón.

Tanto la carrera como el partido se celebrarán el domingo 7 de diciembre. El maratón empezará a las 8:15 de la mañana y tendrá una duración estimada de 7 horas, finalizando así a las 15:15, como bien indica la página web oficial del evento. Posteriormente, a las 16:15 de la tarde, 1 hora después del final del maratón, dará inicio el enfrentamiento entre Valencia y Sevilla en Mestalla, en un duelo en el que por el momento ambos conjuntos vienen necesitados de una victoria.

Ambos eventos, como es evidente, van a requerir de un considerable despliegue de los cuerpos de seguridad, y la previsión no es que sea la de un día calmado para los encargados de mantener la paz en ambos acontecimientos.

Para todos aquellos que no asistan a Mestalla, podrán ver el duelo por Movistar.

Los granotas viajan a Pamplona

El Levante, por su parte, visitará El Sadar , donde se enfrentará a un Osasuna que hoy por hoy está a tan solo un punto del equipo de Calero; todo esto a falta de jugarse el partido que enfrenta a los navarros contra el Oviedo hoy. El choque entre los granotas y el Osasuna se jugará el lunes 8 de Diciembre a las 21:00 de la noche , y se podrá ver en Movistar.