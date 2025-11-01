El Valencia no sabe ni defender

Ni atacan, ni defienden, ni juegan, ni bronco, ni copero ni nada de nada. Al Valencia, por desgracia, le está viniendo grande la Primera División ... y prueba de ello es que además de seguir en puesto de descenso a la espera de lo que pueda pasar este lunes con el Oviedo, el equipo se ha convertido ya, por méritos propios, en el segundo más goleado de la categoría, sólo superado por el colista Girona y a la espera de lo que pueda pasar esta jornada.

Es verdad que el Barça engordó a lo bruto esa estadística pero el Real Madrid le ha puesto la guinda con esos cuatro que le ha endosado este sábado. A este paso, Agirrezabala va a conseguir mantenerse hasta final de campeonato como el portero que más goles ha recibido y eso que le llegó a parar un penalti a Vinícius (al igual que Mamardashvili se lo paró también la temporada pasada) . La media (1,8 tantos encajados por encuentro) da tantos escalofríos como pena en general el Valencia.

Lo peor es que no se le puede echar la culpa ni al árbitro ni al VAR ni a nadie. El Valencia llevaba el partido perdido de antemano. Por mucho que Corberán quisiera reforzar, pro ejemplo, a Thierry en la víspera de cara a su duelo con Vinícius, luego se vio que el portugués es la fiel imagen del colectivo. Thierry está tan mal que hasta se podría pensar que vale la pena cambiar de sistema o echar mano de Iranzo. Corberán modificó el dibujo después para pasar a una defensa con tres centrales echando mano de Comert y puso a Jesús Vázquez por la derecha con el fin de intentar resolver el desaguisado. Copete, por cierto, había fallado estrepitosamente en el 2-0.

¿Y delante? Beltrán trabaja tanto que no está donde tiene que estar y Danjuma va a acabar dimitiendo por soledad. El primer lanzamiento a portería fue el de Almeida en el 63' y tampoco pasó desapercibida la suplencia de Javi Guerra. Corberán lo metió en el 86'. Eso también es motivo para la reflexión. Luego estrelló el balón en el poste de un gran disparo.