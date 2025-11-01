Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva del sábado reparte 200.000 euros entre cuatro acertantes
Thierry trata de evitar la progresión de Vinícius. REUTERS

El Valencia no sabe ni defender

El equipo solo chuta dos veces a puerta y es el segundo más goleado de Primera| Detrás Thierry da pena, Copete calculó mal en el segundo gol y Corberán tuvo que jugar al final con tres centrales y con Jesús Vázquez por la derecha

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:51

Comenta

Ni atacan, ni defienden, ni juegan, ni bronco, ni copero ni nada de nada. Al Valencia, por desgracia, le está viniendo grande la Primera División ... y prueba de ello es que además de seguir en puesto de descenso a la espera de lo que pueda pasar este lunes con el Oviedo, el equipo se ha convertido ya, por méritos propios, en el segundo más goleado de la categoría, sólo superado por el colista Girona y a la espera de lo que pueda pasar esta jornada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital
  2. 2 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  3. 3

    Los errores de Mazón
  4. 4

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  5. 5

    El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat
  6. 6

    Mazón se recluye en Alicante mientras el PP pone en sus manos la decisión de dimitir
  7. 7

    El viaje sin fin del transporte valenciano en busca de más de 2.000 chóferes
  8. 8

    El nuevo anfitrión en Valencia convierte la inauguración de su local en un exitazo
  9. 9

    El SOS de los panteones históricos del cementerio de Valencia
  10. 10

    Ábalos, en las listas de 2023: la orden de Sánchez que el PSPV acató

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia no sabe ni defender

El Valencia no sabe ni defender