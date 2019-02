El Valencia recurrirá la dura sanción de la UEFA a Kondogbia Coquelin y Kondogbia, en un entrenamiento. / irene marsilla El francés, castigado con dos partidos por forzar la amarilla en Glasgow, no estará en octavos y se une a las bajas de Roncaglia y Garay T. C. J. Sábado, 23 febrero 2019, 00:00

valencia. Tres partidos de ausencia por forzar una cartulina amarilla. Uno por la doble amonestación y dos adicionales por el castigo de la UEFA. A Geoffrey Kondogbia y el Valencia les está saliendo caro la tarjeta que el francés vio en el minuto 82 del partido de ida ante el Celtic de Glasgow. Con el 0-2 en el marcador, el colegiado rumano amonestó a Kondogbia y la UEFA entendió que el francés vio la amarilla deliberadamente para llegar limpio a octavos. El organismo, habitualmente muy severo con este tipo de infracciones, confirmó ayer el castigo a Kondogbia, así que el centrocampista no podrá ayudar a su equipo ante el Krasnodar.

Al club de Mestalla llegó la notificación de la UEFA ayer al mediodía y la conclusión es que se va a recurrir para rebajar el castigo. Desde el club se insiste en que desde el área técnica no salió ninguna indicación para que el francés fuera amonestado. «Nunca le dijimos a Kondogbia que forzara la tarjeta. El tema me ha sorprendido, pero no tengo base para opinar. Lo único que espero es que se confirme la sanción de un partido sin influencia mayor», dijo Marcelino.

La UEFA, pese a la rotundidad del técnico, abrió expediente y ayer confirmó la sanción a un Kondogbia ausente en Mestalla ante el Celtic por acumulación de amonestaciones y que tampoco estará contra el Krasnodar si el recurso valencianista no prospera. El problema para Marcelino es mayúsculo. Ni tendrá a Kondogbia, ni tampoco a Garay y Roncaglia en la defensa. El primero está lesionado -hoy se le realizan más pruebas- y el segundo arrastra una sanción desde su etapa en el Celta que finalizará dentro de dos partidos, cuando el Valencia encare los cuartos si logra superar al Krasnodar.

El club insiste en que desde el banquillo no se avisó a Kondogbia de que buscara la tarjeta

Rodrigo, Paulista y Piccini

Al otro lado de la balanza aparecen las recuperaciones de Rodrigo Moreno, Gabriel Paulista y Cristiano Piccini. Los tres se ejercitaron ayer junto al resto del grupo y, en principio, Rodrigo y Paulista pasarán hoy una última prueba para ver que todo marcha según lo previsto y pueden jugar mañana ante el Leganés. Piccini tiene más complicado llegar a esta convocatoria.