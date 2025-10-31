Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Javi Guerra durante un partido con el Valencia en Mestalla. AFP

El Valencia recupera dos efectivos para la visita al Santiago Bernabéu

Javi Guerra y Lucas Beltrán se ejercitan con el resto del grupo y muestran su predisposición para jugar ante el Real Madrid

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:55

Comenta

En poco más de 24 horas, el Valencia CF afronta la complicada visita al Santiago Bernabéu. Un escenario del que hace escasos meses salió ... victorioso, con un triunfo que materializó finalmente por 1-2 gracias a los goles de Diakhaby y de Hugo Duro, y donde ahora tratará de repetir el mismo desenlace. En vistas al mismo, esta mañana el equipo ha efectuado la última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna y se ha contado con la buena noticia de la recuperación de dos efectivos más con los que podrá contar Carlos Corberán.

