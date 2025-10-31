El Valencia recupera dos efectivos para la visita al Santiago Bernabéu

En poco más de 24 horas, el Valencia CF afronta la complicada visita al Santiago Bernabéu. Un escenario del que hace escasos meses salió ... victorioso, con un triunfo que materializó finalmente por 1-2 gracias a los goles de Diakhaby y de Hugo Duro, y donde ahora tratará de repetir el mismo desenlace. En vistas al mismo, esta mañana el equipo ha efectuado la última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna y se ha contado con la buena noticia de la recuperación de dos efectivos más con los que podrá contar Carlos Corberán.

Tras varias jornadas entre algodones, tanto el centrocampista Javi Guerra como el delantero Lucas Beltrán han podido ejercitarse con normalidad junto al resto de sus compañeros. Ambos jugadores del Valencia parecen recuperados de las recientes molestias sufridas en los últimos compromisos y apuntar a estar en la citación blanquinegra.

De esta manera, salvo que el técnico de Cheste decida lo contrario o quiera ser más precavido por su estado físico, Javi Guerra y Beltrán tendrán la oportunidad de competir en el duelo contra el Real Madrid este sábado por la noche (21:00 horas).

Quienes han seguido trabajando al margen del grupo son otros futbolistas afectados por otros problemas de distinta índole. Ramazani, Ugrinic, Foulquier y Diakhaby, precisamente uno de esos últimos goleadores en la capital, continúan con su recuperación de cara a volver durante las próximas semanas de competición.