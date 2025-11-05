Valencia CF - Real Betis: horario y dónde ver por televisión el partido de liga Los de Corberán necesitan ganar para salir del descenso

El Valencia CF recibe este domingo la visita del Real Betis con el objetivo de sumar una victoria que le permita salir del descenso. Un año más, el club de Peter Lim vive una situación muy complicada, con la afición con un enorme enfado tras la goleada recibida en el Santiago Benabéu y la clasificación en la tabla.

Ahora, llega un conjunto que está en buen estado de forma, el Real Betis, quinto en la tabla y que ganó por 3-0 al Mallorca en la última jornada. Eso sí, los blanquinegros lograron ganarles por 4-2 la temporada pasada en el primer encuentro que se disputó tras la fatídica dana ocurrida en Valencia.

Corberán volverá a contar con las bajas de Foulquier, Ugrinic y Ramazani. El caso del suizo comienza a ser preocupante puesto que unas molestias han provocado que apenas haya jugado en este inicio de curso. Tampoco el resto de fichajes han aportado lo esperado, por lo que ya se mira al mercado de enero para reforzar al equipo.

El Valencia es actualmente el 18º clasificado con 9 puntos, con tan solo dos victorias, tres empates y seis derrotas. El último triunfo fue el 20 de septiembre en Mestalla ante el Athletic Club. Desde entonces, cuatro derrotas y dos empates, unos números que ponen en el punto de mira al entrenador.

El choque entre Valencia y Betis será este domingo a las 18:30 horas y se podrá ver en televisión a través de la plataforma de pago DAZN. También puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS.

