El Valencia CF presentará hoy a Maxi Gómez Maxi Gómez, a su llegada a Valencia. / Lp' El uruguayo atenderá a los medios de comunicación a las 18 horas en Mestalla JUAN CARLOS VILLENA Valencia Miércoles, 17 julio 2019, 13:05

El deseado Maxi Gómez ya está en Valencia y el club lo presentará esta misma tarde en Mestalla, en un acto para los medios de comunicación a las 18 horas, para que mañana ya pueda trabajar con sus compañeros en Paterna, en el que será su primer contacto con sus compañeros antes de viajar el viernes con el equipo para el stage de pretemporada en Crans Motana (Suiza). Esta mañana ha sido el turno de Denis Cherysev, que ha estrenado su nuevo contrato con la entidad valencianista hasta junio de 2022 en una rueda de prensa, sin presencia del presidente Anil Murthy que estaba en la Ciudad Deportiva para presentar el acuerdo de patrocinio con la marca china de neumáticos Sailun Tyre, que firma por tres temporadas para lucir su logo en la manga izquierda de la camiseta a cambio de unos 1,5 millones de euros (más del doble de lo que cobraba el Valencia por Sesderma).

Cherysev ha confirmado que el interés de Marcelino García Toral ha sido clave para su fichaje, después de dos cesiones desde el Villarreal: «Me transmitió tranquilidad, hablamos durante el verano y quería que estuviera aquí. Mantenía el contacto con el entrenador y con el club y me llegaban noticias de que lo querían hacer y se iba a hacer. Estaba tranquilo, he tenido la suerte de que se ha hecho pronto el fichaje y he podido trabajar desde el principio».

El ruso confía en llegar a tono para el inicio de la temporada después de haber acortado las vacaciones para recuperase de su lesión de rodilla en Paterna: «Estoy empezando a hacer trabajo con el equipo pero estoy un paso atrás porque han llegado como motos. La rodilla se está comportando bien pero el parón de dos meses y medio lo notas y ahora es cuando hay que apretar los dientes y sufrir. Espero llegar al inicio de la temporada«.

Con respecto a los objetivos de la campaña 2019-2020, Cherysev se ha mostrado ambicioso pero cauto: «La ilusión es la misma. La pasada temporada conseguimos grandes cosas y la exigencia de esta temporada va a ser mayor. Vamos a trabajar y conseguir lo mejor posible para este club. El míster nos transmite que nos tenemos que exigir mucho, la afición quiere lo máximo y nosotros también. El entrenador es el primero que quiere mejorar lo de la temporada pasada y nosotros estamos con él. El objetivo es ganar el siguiente partido y ahora es el Mónaco (en referencia al primer partido de la pretemporada, el sábado de 20 de julio en Suiza). Los objetivos son el partido a partido y ya veremos donde nos va colocando la temporada. Somos ambiciosos, queremos ganar títulos como quiere toda la ciudad pero tenemos que tener los pies en el suelo, trabajar con humildad para conseguir los resultados«. Con respecto a Rodrigo, se ha limitado a decir que «me encantaría seguir jugando con él, es muy bueno».