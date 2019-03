El laberinto de Mestalla Vista exterior del actual campo de Mestalla. / jesús signes Ribó reclama al club que se plantee «qué quiere ser de mayor» diez años después de la paralización del coliseo de Cortes Valencianas M. GUADALAJARA/P. MORENO VALENCIA. Viernes, 29 marzo 2019, 01:20

«El club tiene que explicarnos qué quiere hacer y decidir qué quiere ser de mayor», respondió ayer el alcalde Joan Ribó ante el debate abierto sobre mantener el actual Mestalla y derribar el nuevo estadio inconcluso en la avenida Cortes Valencianas.

«Vamos a estudiarlo, yo daba por supuesto que iba a haber un cambio (por traslado) pero el Valencia tendrá que hacernos un planteamiento serio algún día, con calma pero debe hacerlo», explicó el alcalde antes de entrar en el hemiciclo del Ayuntamiento. Las obras del nuevo estadio se paralizaron en febrero de 2009 y diez años después siguen sin ponerse en marcha los trabajos en la parcela de la avenida de Cortes Valencianas. El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, aseguró que la última novedad de la que tiene constancia es la tramitación de la licencia para continuar con las obras del nuevo estadio y que no tiene «ninguna comunicación ni nos ha llegado la intención por parte del club de lo contrario». En su opinión, un cambio de rumbo en esta operación urbanística «tendría una complejidad muy importante y debería pasar antes por el visto bueno de la Generalitat».

No todos los aliados del gobierno municipal parecen dejar la puerta abierta a la posible propuesta de derribo del estadio a medio acabar, producto de una permuta con el Consistorio. La portavoz de València en Comú y concejala de Gestión del Patrimonio, María Oliver, calificó de «absurda» la posibilidad de acabar con el proyecto del nuevo Mestalla: «Me parece curioso que siempre tengamos que arreglar los 'destarifos' que se fueron haciendo, ahora habrá que estudiar bien la propuesta ya que se está tramitando un gran pabellón en la otra punta de la ciudad y parece absurdo demoler uno que está sin acabar», en referencia velada al pabellón cubierto que promueve el Valencia Basket en una parcela también municipal en el barrio de Quatre Carreres.

València en Comú ve «absurdo» mantener el actual campo y el PSPV lo tilda de «complejo» La Federación de Vecinos exige que cualquier decisión se negocie con ellos

La oposición presiona al gobierno municipal para que aclare esta cuestión y critica la falta de diálogo entre el Consistorio y el club. El portavoz municipal de Ciudadanos, Fernando Giner, consideró que es un asunto que compete a todos los valencianos y que el alcalde debe asumir como responsabilidad. «Es muy fácil decir que no es competencia suya pero no cabe duda de que hay un estadio que está en medio de la ciudad y se cae, yo no quiero que la gente vea eso. Hace falta diálogo y gestión, el Ayuntamiento debería crear una mesa de trabajo para abordar ya el tema».

La paralización de la construcción del nuevo estadio por la crisis financiera del club abrió todo un listado de incógnitas de cómo finalizarlo. Reducir el aforo, eliminar el uso del aparcamiento o abaratar los costes con materiales más modestos han sido algunas de las ideas lanzadas los últimos diez años.

El asunto se complica todavía más debido a que el club consiguió la antigua parcela municipal tras una permuta de varias propiedades, algunas ya utilizadas para equipamientos públicos o la apertura de calles. Y el rizo acaba de enredarse al tener en cuenta que la tramitación para edificar 600 viviendas en los terrenos del actual Mestalla se hicieron a través de una Actuación Territorial Estratégica y los plazos ya andan más que justos para el Valencia.

El concejal de Desarrollo Urbano señaló que han sido «muy flexibles» con los plazos otorgados en su día, igual que está haciendo, según señaló, la Generalitat. La hoja de ruta que maneja el gobierno municipal habla de que en mayo del pasado año acabó el plazo para la demolición del desaparecido nuevo Ayuntamiento, lo que se ha hecho, además de la construcción de un hotel en su lugar. Sobre esto último, estuvo en discusión si debía ser las obras o la petición de la licencia, pero el caso es que no se ha hecho nada.

Hasta mayo de 2021, la Actuación Territorial Estratégica fija la reurbanización del entorno del nuevo estadio en la avenida Cortes Valencianas, la finalización del propio coliseo y la construcción de un polideportivo público en la esquina de las calles Doctor Nicasio Benlloch y Amics del Corpus. Siempre según la hoja de ruta fijada por el actual gobierno municipal en 2016.

El cronograma sigue hasta mayo de 2023 con la demolición del campo de Mestalla, la construcción de los edificios destinados a uso terciario y los aparcamientos subterráneos, así como la segunda fase de la urbanización. Durante los dos años siguientes, las empresas a las que el club venda las parcelas debe tener acabados el resto de inmuebles. El incumplimiento podría dar lugar a que la Conselleria de Obras Públicas ejecute la garantía dejada por el Valencia de 1,16 millones de euros.

Uno de los motivos del traslado de Mestalla a Cortes Valencianas, además de lograr un campo más moderno y mayor aforo, fue cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de 2006 que declaró ilegal la ampliación del actual estadio. La denuncia de la Federación de Vecinos derivó en el fallo judicial y está en manos de esta entidad pedir la ejecución de la misma, o sea, el derribo.

La presidenta vecinal, María José Broseta, ya adelantó a este periódico que no van a plantear algo semejante, para ampliar ayer este argumento al señalar la Federación que si el Valencia «tiene la intención real de quedarse en el viejo Mestalla debe abrir una negociación con esta entidad en la que se pongan sobre la mesa las condiciones».

Acerca del posible derribo del inmueble inacabado, comentaron que la Federación «no ha analizado aún en profundidad este escenario pero considera que el Valencia debería de cumplir sus compromisos con el barrio de Benicalap, donde se comprometieron a construir un polideportivo público. Por coherencia con la postura adoptada hasta ahora, si el Valencia llegara a un acuerdo con base legal con todas las partes implicadas, entre ellas esta Federación, para quedarse en el viejo Mestalla, no se pediría la ejecución de la sentencia», finalizaron.