Brazalete sobre el césped de Mestalla

El Valencia lucirá el brazalete 'Mediterranean Orange' para el partido ante el Villarreal

La afición valencianista ha elegido esa opción para que el capitán luzca el brazalete para el partido que se disputará este sábado en Mestalla

Claudia García Paredes

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:47

El Valencia, de la mano de Socios.com, volvió a dar voz a sus aficionados con una nueva iniciativa de participación. En esta ocasión, los propietarios de $VCF Fan Tokens, pudieron elegir el diseño del brazalete que lucirá nuestro capitán en el partido frente al Villarreal CF de este sábado 25 de octubre a las 21:00 horas en el Camp de Mestalla.

El diseño, seleccionado a través de Socios.com, ha sido el 'Mediterranean Orange'. Una elección que representa la energía, la pasión y la identidad mediterránea del valencianismo. El brazalete, en el que se puede leer el lema de la temporada 2025-26, 'Terra de Valentia', rinde además homenaje a las poblaciones afectadas por la dana que golpeó la Comunitat Valenciana en octubre del año pasado.

A través de esta acción, el Valencia y Socios.com refuerzan su compromiso por dar un papel protagonista a la afición, poniendo en valor la conexión emocional y convirtiendo el brazalete 'Mediterranean Organge' en un símbolo de apoyo valencianista a los afectados por la dana en su primer aniversario.

Del mismo modo, a parte de esta iniciativa en homenaje a la dana, se suma que saltará al terreno de juego luciendo su tercera equipación que corresponde a la Senyera valenciana, haciendo tributo a todos los ciudadanos valencianos afectados por la dana.

Te puede interesar

