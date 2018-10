El Valencia logró un beneficio de 140 millones con la venta de Porxinos Riba-roja remite al club una resolución de alcaldía en la que advierte de que no reembolsará los 25,1 millones que reclama la entidad de Mestalla por la anulación del PAI HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:19

La comisión de investigación del PAI de Porxinos del Ayuntamiento de Riba-roja tuvo ayer para todos. En lo deportivo, para el Valencia, y en lo político, para el Partido Popular del exalcalde Tarazona, el que llevó las riendas de un proyecto urbanístico de una ciudad deportiva que nunca se construyó porque fue tumbada por el Supremo y rechazada posteriormente por la conselleria de Medio Ambiente tras el nuevo planeamiento presentado. Riba-roja no pagará los 25,1 millones de euros que reclama el Valencia al municipio por el fallido segundo plan de actuación urbanístico de Porxinos. La Corporación considera que ha actuado con diligencia, que cumplió con lo que el club pidió y que en ningún caso existió un enriquecimiento injusto. Argumentos suficientes para sostener una resolución de alcaldía basada en la defensa jurídica del Ayuntamiento y que el Valencia ya tiene en su poder.

El director general del Valencia, Mateo Alemany, tiene el don de comparecer en rueda de prensa cada vez que las noticias sobre Porxinos están frescas. Alemany, o no sabe o no quiere saber. Hace un año ya se hizo un ovillo con la respuesta a la retirada del contencioso y cambio de estrategia del club. Ayer, tras intentar esquivar la contingencia, se limitó contestar con un mero trámite: «Ese escrito deben enviarlo al juzgado porque ellos tienen una demanda. Ese documento, que no me consta, habrá ido a juzgados, porque tienen una demanda puesta. Ellos entenderán que no tienen que pagar, nosotros que sí tienen que pagar. Pero yo no soy juez y su señoría decidirá. Es un tema que está bajo la jurisdicción y el que incumple tiene que pagar». Más de lo mismo.

LOS DATOS 5,4 millones pagó el Valencia por el excedente de aprovechamiento del Mas de Porxinos. 16,6 millones de euros es la cantidad por la que transmitió Litoral del Este ese excedente. 29,8 millones es la cantidad que pagó el Valencia por las fincas afectadas por el PAI de Porxinos. 160.7 millones es lo que paga por esas finacas Desarrollos Urbanísticos Ribarroja SA, la firma del Grupo Nozar, que quebró después.

El Ayuntamiento de Riba-roja se aferra al documento firmado en 2014 por el entonces presidente, Amadeo Salvo, por el que el Valencia se comprometía a no reclamar las cantidades abonadas al municipio por el primer PAI de Porxinos. La mercantil Litoral del Este -la promotora del club- abonó 5,4 millones por la adquisición del excedente de aprovechamiento; 15,3 millones para una serie de mejores en el municipio; 956.000 euros a los propietarios que resultaron acreedores y 3,4 millones en concepto de gastos generales. La suma de todos estos conceptos da 25,1 millones, que es el dinero que el Valencia reclama a Riba-roja. Pero el Consistorio defiende que el Valencia se comprometió a no pedir ese dinero si se tramitaba con diligencia el nuevo PAI de Porxinos y que el nuevo proyecto tuviese términos equivalentes al inicial y que fue anulado por el Supremo.

El Ayuntamiento asegura que Salvo se comprometió a no reclamar el dinero

El Ayuntamiento defiende en su escrito que tramitó con diligencia el nuevo PAI y niega que el nuevo proyecto tuviera que ser equivalente a la propuesta inicial, como defiende el Valencia para reclamar el reembolso de los 25 millones de euros. Riba-roja añade que cumplió la ley y que Litoral del Este no presentó toda la documentación. Además, niega que exista un enriquecimiento injusto si no devuelve el dinero, como defiende el Valencia.

En la documentación que ha remitido el propio club al Ayuntamiento consta en la escritura que el Valencia adquirió el excedente de aprovechamiento -55.493 metros cuadrados- por 5,4 millones de euros -97,31 euros el metro cuadrado- y que luego lo vendió por 16,6 millones de euros -300,5 euros el metro cuadrado-. La venta del excedente se dio sin concurso público y el Valencia ganó en esta operaciín 11 millones de euros.

Posteriormente, vendió las parcelas de Porxinos a la empresa Desarrollos Urbanísticos Ribarroja SA -la quebrada Nozar- por 160,7 millones de euros. Al club de Mestalla estas fincas le costaron 29,8 millones de euros, por lo que la plusvalía de la operación fue de 130 millones. El beneficio total superó los 140 millones de euros. Por todas estas razones, el Ayuntamiento agotará todas las vías posibles para evitar el pago de 25,1 millones de euros al Valencia Club de Fútbol por el fallido PAI de Porxinos.

La entidad de Mestalla reclama además 19,4 millones de euros a la conselleria de Medio Ambiente en concepto de daños por la nulidad del PAI en el término de Riba-roja.