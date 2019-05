El Valencia lleva la Copa a la Generalitat y promete el «inicio de nueva era» Los jugadores del Valencia CF levantan el trofeo de la Copa del Rey desde el balcón del Palau de la Generalitat tras la visita institucional que han mantenido con el president Ximo Puig . / EFE/Manuel Bruque Murthy ha asegurado que este título es «el principio de una nueva era» EFE Lunes, 27 mayo 2019, 21:17

El Valencia presentó este lunes en el Palau de la Generalitat la Copa del Rey que conquistó el pasado sábado en Sevilla ante el FC Barcelona y Anil Murthy, su presidente, aseguró que este título es «el principio de una nueva era»,

«Todos los trabajadores del club han trabajado muy duro para que el Centenario sea inolvidable pero no vamos a parar, vamos a seguir trabajando duro. El mundo sabe que el Valencia ha vuelto y que quiere asentarse entre los mejores de Europa», aseguró el directivo.

Tras visitar previamente la Basílica de la 'Mare de Déu', la expedición recorrió el pasillo que cerca de dos mil aficionados habían formado entre el templo y el Palau de la Generalitat y accedieron a la sede del gobierno valenciano poco antes de las ocho.

Murthy recordó la «experiencia inolvidable» que supuso el recibimiento el domingo por las calles de Valencia y en Mestalla. «Fue muy emocionante vivir tanto cariño hacia nuestro club, después de sufrir tanto y de una temporada magnifica», afirmó.

«Once años después el Valencia vuelve a ser campeón. Quiero agradecer a Peter Lim (propietario del club) su paciencia y su apoyo. Quiero felicitar a los jugadores, al mister y a su cuerpo técnico por este logro y agradecer especialmente a Mateu Alemany (director general) por su amistad y apoyo. Es un gran profesional y sabe lo que hay que hacer para ganar», afirmó.

Ximo Pug, presidente de la Generalitat en funciones, destacó el «honor» de poder realizar esta recepción y agradeció el trabajo de todos los que han hecho posible el título. También expresó su deseo de que la próxima campaña en la Liga de Campeones, el equipo «sea nuestro mejor embajador».

«Para esta Comunidad es un gran orgullo que hoy podáis representar el sentir de este pueblo. Ha sido una alegría para nosotros que estéis en la casa de los valencianos», dijo Puig antes de que Murthy entregara una camiseta conmemorativa con la que posaron él y Mónica Oltra, vicepresidenta en funciones.

Además de Puig y Oltra, también asistieron a la recepción, entre otros, el conseller de deportes en funciones Vicent Marzà, el presidente en funciones de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y Toni Cantó, síndic de Ciudadanos en Les Corts.

Tras esta recepción pública los jugadores accedieron a un salón privado donde conversaron unos minutos y después unos y otros accedieron a un escenario que se había montado frente al Palau, al que Jaume Domenéch y Geoffrey Kondogbia subieron la Copa entre los vítores de los seguidores.

«Es un orgullo estar aquí con vosotros», dijo José Luis Gayà. «El de ayer fue un día espectacular», señaló en recuerdo del recibimiento por las calles de la ciudad y en Mestalla. «Esta Copa es para todos, espero que la disfrutéis muchísimo», concluyó antes de que con el 'We are the Champions' de banda sonora, la expedición pusiera rumbo al Ayuntamiento.