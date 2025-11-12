Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Hugo Duro, en el anterior partido de la Copa del Rey. EFE

El Valencia, Levante y Torrent ya conocen los horarios de la segunda ronda de Copa del Rey

Los valencianistas visitarán Cartagonova el jueves 4 de diciembre, mientras que los granotas y el equipo de L'Horta Sud jugarán los días previos

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:37

Después del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey, la Federación ha dado a conocer los horarios de los partidos. Y en el caso del Valencia afrontará el compromiso en el estadio de Cartagonova el próximo jueves 4 de diciembre, a partir de las 21:00 horas.

Una cita en la que además de Ugrinic, se espera que ya estén a disposición los otros tres lesionados: Foulquier, Diakhaby y Ramazani. Todos ellos ultiman su regreso de cara a finales de noviembre, por lo que podrán volver a gozar de minutos y recuperar ritmo de juego, salvo contratiempos.

Por su parte, el Levante viajará a Cieza dos días antes, el martes 2 de diciembre a las 19:00 horas, mientras que el Torrent recibirá al Betis el día 3 a las 21:00 horas.

