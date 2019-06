El Valencia se impone a la FIFA Kang In, en el centro junto a Ferran y Cheryshev. / efe A diferencia de lo que les ha ocurrido a otros como Real Madrid, Barcelona o Atlético, ni habrá sanción económica ni tampoco prohibición de fichar El organismo archiva la causa contra el club después de cinco años de investigación J. CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Martes, 4 junio 2019, 23:53

Valencia 1, FIFA, 0. Metafóricamente hablando, el club de Mestalla se ha impuesto en la gran final al organismo europeo, que ha acabado claudicando y archivando por falta de pruebas una investigación que tenía abierta desde hace casi cinco años. La FIFA comunicó ayer por la mañana al club que la investigación sobre los menores extranjeros que en su momento ficharon o pasaron por la cantera blanquinegra ha llegado a su punto final, y no habrá ni sanción económica alguna ni imposibilidad de fichar durante un determinado periodo de tiempo. Sale el Valencia, como también el Villarreal, bastante airoso a diferencia de lo que ocurrió en situaciones que sí han llegado a afectar a otros clubes españoles, además de Chelsea y City entre otros

Así, por ejemplo, el Real Madrid estuvo sin fichar la ventana del mercado de invierno de 2016 además de pagar 223.200 euros. El Atlético también tuvo que pasar por caja (500.000 euros) y permaneció un periodo del mercado sin poder fichar; mientras que el Barcelona por su parte tuvo que pagar 370.000 euros y se quedó sin fichajes durante dos ventanas.

En el Valencia preocupaba tanto la multa económica como sobre todo el castigo a la hora de incorporar futbolistas, circunstancia que en su momento obligó a otros equipos afectados a presentar los recursos oportunos (tanto a la FIFA como al Tribunal de Arbitraje Deportivo) con el fin de retrasar el castigo y, de esta manera, poder efectuar las variaciones de su plantilla que creían conveniente hasta el cumplimiento definitivo de la sentencia.

De hecho, la antelación de los fichajes que este mismo año hizo el Valencia de Manu Vallejo, Jorge Sáenz y el mismo Salva Ruiz -sin olvidar a Jason-, además de cumplir ciertos requisitos futbolísticos de calidad y proyección de futuro, invitaban a pensar que se hacían ante la posibilidad de que la FIFA se pronunciara finalmente en un sentido negativo.

Ha triunfado de esta manera la labor jurídica que ha desempeñado el conocido abogado Juan de Dios Crespo, que defendía los intereses no sólo del Valencia sino también los del Villarreal que, sin ser estrictamente el mismo casi, sí presentaba ciertas similitudes.

Hasta casi diez escritos se han tenido que trasladar a la FIFA durante esta larga investigación que se ha desarrollado, en lo que se refiere al Valencia, por algunos casos concretos y por otro más global, que levantaron en su momento las sospechas por parte de la FIFA. El que más repercusión ha tenido a la larga, por el hecho de haber debutado con el primer equipo, ha sido el de Kang In.

Con el deseo de impedir que los grandes clubes europeos pudieran fichar casi sin control a jóvenes talentos de las zonas más desfavorecidas (Sudamérica y África), la FIFA puso el foco, entre otros, en la llegada de Kang In a la casa blanquinegra. Pero el surcoreano no encaja -como ahora se ha demostrado- en los requisitos que la FIFA persigue. El chaval llegó en 2011 a Paterna para pasar una de las pruebas que se hacen habitualmente. Por entonces ya su residencia, junto con sus padres, estaba ubicada en Puçol y Kang In no había pertenecido a ningún equipo anteriormente. Por decirlo de alguna manera, el Valencia no se aprovechó de ninguna situación de necesidad por parte del futbolista.

Otro de los puntos que centraron la atención de la FIFA fue Ferhat Cogalan. El joven turco se presentó en el Valencia en 2013 cuando tenía 11 años para hacer una prueba y gustó a los técnicos de la casa. En un principio, la FIFA marcaba una barrera de 12 años pero luego la rebajó a 10 y Ferhat pasó a ser uno de los argumentos de la investigación.

Otro de los puntos sobre los que la FIFA demandó documentación fue el proyecto Wanda, aquel por el que el Valencia recibió algo más del millón de euros. Lo principal fue que el Valencia no hizo negocio con este grupo de cerca de 30 niños, que estuvieron en un periodo de formación de hasta tres años algunos, con el fin de aumentar sus conocimientos futbolísticos. Wang Jianlin, hombre con una poderosa fortuna china, fue el impulsor de esta iniciativa y luego quiso comprar el club.