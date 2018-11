El Valencia femenino aparta a Nadya Karpova Karpova, en la 17-18. / aparicio La delantera rusa, que llegó la pasada campaña como fichaje estrella, no entra en los planes deportivos del club ni del técnico TONI CALERO Sábado, 10 noviembre 2018, 01:15

valencia. Nadya Karpova, la futbolista rusa que estaba llamada a convertirse en un pilar importante del Valencia, está apartada del primer equipo. La situación se enquistó hace quince días, aproximadamente, y desde ese momento Karpova acude cada día a la ciudad deportiva de Paterna pero no se entrena a las órdenes de Óscar Suárez. La delantera jugó su último partido ante el Madrid, el 13 de octubre, y no fue convocada ni ante el Athletic Club ni tampoco contra el Barcelona. Al club no le tembló la mano para tomar la decisión de apartar a Karpova y en estos momentos no entra en los planes deportivos. En consecuencia, es ausencia habitual en las convocatorias del entrenador.

La futbolista, de 23 años, aterrizó en el verano de 2017 como una apuesta importante del Valencia Femenino. Karpova, nacida en Moscú, llegaba con la ambición de ser «la mejor delantera de la Liga Iberdrola». Pese a las magníficas condiciones que reúne -algo en lo que coinciden los técnicos que han trabajado con ella en este tiempo-, nunca ha conseguido adaptarse ni brillar sobre el césped. Salvo momentos puntuales, la jugadora nacida en Moscú no ha logrado justificar la convicción que el club sí mostró cuando se lanzó a por ella en 2017. Esta temporada, sin ir más lejos, Karpova sólo ha actuado en dos de los siete partidos ligueros que ha disputado el Valencia. Contra el Málaga fue suplente y jugó 25 minutos; ante el Madrid disputó los 90 pero no consiguió perforar la portería rival.

El Valencia reclutó a Karpova después de que la futbolista jugara con Rusia la Eurocopa de Holanda. Con un físico privilegiado y mucho recorrido debido a su juventud, la sección se frotaba las manos por una delantera formada por Mari Paz Vilas y Karpova. «Estoy feliz y vengo para ayudar al equipo con mis goles», declaró la rusa en una entrevista para La Liga en noviembre de 2017. Karpova no arrancó. Los técnicos confiaban en que se tratara de un proceso lógico de adaptación, pero los partidos fueron pasando y la rusa seguía sin marcar diferencias. Este año, ya con Óscar Suárez en el banquillo, no se ha experimentado ningún cambio. Ahora el Valencia, perdida toda esperanza, busca una salida a Nadya Karpova, que finaliza contrato al término de la presente temporada.