Cuando el Valencia era el equipo más molesto para el Real Madrid

En el fútbol lo más importante siempre es ganar, pero si no consigues hacerlo, plantar cara y dar una buena imagen es lo mínimo exigible. ... Eso es algo que el Valencia ha solido hacer ante el Real Madrid en sus visitas al Santiago Bernabéu, aunque en este siglo XXI apenas se han conseguido tres triunfos en Chamartín, el último, el del curso pasado. No obstante, en un rápido repaso, se observan varios casos en los que el Valencia, al menos, plantó cara al Madrid y se convirtió en el equipo más molesto para los blancos.

2002: El gol anulado a Ilie

El Valencia cayó derrotado en la 2001-02 en el Bernabéu por 1-0 tras el gol de Fernando Morientes, pero no faltó la polémica cuando el árbitro anuló un gol de Adrian Ilie que debió haber subido. Eso provocó que Rafa Benítez dijera aquello de «aquí hay que hacer el doble para conseguir la mitad».

2004: El 'Ushiro Nage' de Marchena

El Valencia, en aquella mítica campaña 2003-04 en la que ganó la Liga, estaba cosechando una victoria en el Bernabéu cuando el árbitro se inventó un penalti de Carlos Marchena sobre Raúl González, que convirtió Luis Figo para poner el 1-1. Aquella acción se describió como un 'Ushiro Nage' de judo, por parte de la prensa madridista que defendía a capa y espada que la carga, muy leve, era merecedora de penalti.

2005: Una victoria de película

El Valencia sumó su primera victoria del siglo XXI en el Bernabéu con un 1-2, todo sucedido en la primera parte. Rubén Baraja marcó, Raúl respondió, y al minuto David Villa transformó un penalti para ganar el partido. Como curiosidad, las imágenes de este encuentro aparecen en una parte de la película «¡Goool! 2: Viviendo el sueño», una historia ficticia sobre un jugador que ficha por el Madrid. En ese filme, el personaje protagonista, Santiago Muñez, juega este partido.

2008: El gol de Arizmendi

Hasta hace unos meses, este 2-3 cosechado en Chamartín había sido la última victoria valencianista en territorio comanche. Villa marcó el primero, un doblete de Raúl puso por delante al Madrid, y otro de Villa igualó. Finalmente, el gol de Javier Arizmendi dio el triunfo a los de Ronald Koeman.

2012: Empate contra Mourinho

El Valencia plantó cara a un equipo histórico como el Madrid de José Mourinho, que ganó la Liga haciendo 100 puntos y 121 goles a favor con un Cristiano Ronaldo 'prime'. Pues aquel Valencia se plantó en el Bernabéu y rascó un 0-0 ante un equipo que era una apisonadora. Meritazo.

2013: Soldado y los fueras de juego

El Valencia perdió 2-0 en la ida de los cuartos de final de Copa, con goles de Karim Benzema y Andrés Guardado en propia, en un partido que estuvo marcado por los constantes fueras de juego que le pitaron a Roberto Soldado que no eran. El delantero del Valencia no llegó ni a poder finalizar tres mano a mano porque el linier se adelantaba equivocadamente. Que luego podría haber fallado, pero alguno habría metido y el resultado, diferente.

2014: Ronaldo decidide en el 90+2'

Un año después, el Valencia tenía la victoria en la mano con el 1-2 tras los goles de Jérémy Mathieu y Dani Parejo, que estaban superando al tanto de Sergio Ramos. Pero apareció Cristiano Ronaldo en el 90+2' y rascó un empate para el Madrid. El Valencia, eso sí, plantó cara.

2015: Del 0-2 al 2-2

Al año siguiente, se repitió el marcador de 2-2, aunque el Valencia se puso 0-2 gracias a Paco Alcácer y Javi Fuego. Pepe e Isco igualaron en la segunda parte para firmar el reparto de puntos.

2017: La exhibición de Asensio

Segunda jornada de Liga del primer año de Marcelino en el Valencia. Visita al Bernabéu, y no juega Cristiano. Pero ese día explotó Marco Asensio, que metió dos golazos. El Valencia empató 2-2 gracias a Carlos Soler y Geoffrey Kondogbia, en un día en el que se estrenó aquel doble lateral José Luis Gayà-Toni Lato.

2022: El tuit de 'La Casa de Papel'

El Madrid ganó 4-1 aquel día, pero no exento de polémica. El primer gol de Benzema llegó con un penalti muy dudoso cometido supuestamente por Alderete. Aquello provocó que el perfil oficial del Valencia en Twitter publicara aquello de «Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo», haciendo referencia a que se acababa de estrenar la nueva temporada de 'La Casa de Papel'.

2023: La patada de Paulista a Vini

El Madrid se impuso por 2-0, pero la imagen que dejó aquel partido fue la expulsión de Gabriel Paulista por pegarle una patada a destiempo a Vinícius. La imagen dio la vuelta al mundo, y muchos la analizaron en cámara lenta para ver si realmente llegó a impactarle o fue piscinazo.

2025: Victoria, 17 años después

Fue reciente, pero el Valencia se plantó en el Bernabéu con múltiples bajas y ganó con un gol de Hugo Duro a pase de Rafa Mir en el último minuto para sellar media permanencia. Histórico.