Acción conocida como el 'Ushiro Nage' de Marchena a Raúl que el árbitro señaló como penalti en 2004. REUTERS

Cuando el Valencia era el equipo más molesto para el Real Madrid

Plantar cara ·

El equipo blanquinegro ha conseguido dejar buenas imágenes en el Bernabéu pese a decisiones arbitrales polémicas y varias derrotas injustas

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:25

Comenta

En el fútbol lo más importante siempre es ganar, pero si no consigues hacerlo, plantar cara y dar una buena imagen es lo mínimo exigible. ... Eso es algo que el Valencia ha solido hacer ante el Real Madrid en sus visitas al Santiago Bernabéu, aunque en este siglo XXI apenas se han conseguido tres triunfos en Chamartín, el último, el del curso pasado. No obstante, en un rápido repaso, se observan varios casos en los que el Valencia, al menos, plantó cara al Madrid y se convirtió en el equipo más molesto para los blancos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

