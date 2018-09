El Valencia le echa narices Marcelino no ha repetido alineación en ocho partidos y en Anoeta se estrenó defensa, con Vezo y Lato de laterales, y pareja atacante | Parejo sobrevive a las críticas y Neto detiene su tercer penalti desde que llegó J. CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Domingo, 30 septiembre 2018, 02:44

Mientras el Valencia por fin da su primera gran bocanada de la temporada, en Old Trafford se estrangulan mutua y deportivamente hablando Mourinho y Pogba. No está mal el panorama para el martes. En juego habrá tres puntos y 2,7 millones de euros de botín para el equipo que se los lleve, pellizco para tenerlo muy en cuenta. En este arranque, están pasando cosas curiosas. Al Barça, rival que tiene que pasar por Mestalla el domingo que viene, tampoco le van muy bien que digamos las cosas. Tres partidos consecutivos llevan los de Ernesto Valverde sin ganar.

En clave blanquinegra, el compromiso de Anoeta llegaba cargada de incertidumbre. Marcelino todavía no ha tenido o no ha querido, según se mire, repetir la misma alineación dos semanas seguidas (en 8 partidos). Cuando no es por una cosa es por otra. Ayer, por ejemplo, en un partido que había que echarle narices por las dudas que se estaban generado en el entorno, el Valencia actuó con una defensa que nunca ha coincidido, y con dos delanteros que tampoco habían arrancado nunca juntos en el once inicial.

El día que volvía Parejo a capitanear la nave -con todo lo que ello conlleva en mitad del debate sobre si el madrileño necesita o no descanso-, resulta que la victoria llega cuando tu delantero goleador por excelencia está en el banquillo. No es la primera vez que Rodrigo es suplente (en el partido de Vila-real no jugó ni un solo minuto) pero sí lo hace después de lo que sucedió en el vestuario de Mestalla el día del Celta. Si fue gestión de esfuerzos o toque de atención -a Zaza no le sentaron nada bien sus formas cuandofue suplente el año pasado-, es algo que queda guardado en la parte más personal del entrenador, aunque ya se sabe que en estos casos la versión que se da siempre tiende a eliminar la polémica.

En lo que Marcelino sí fue tajante fue en la defensa de Parejo, en la víspera del partido. El capitán volvía a hacer pareja con Kondogbia y el consistente partido del francés le ayudó de alguna forma al madrileño a mejorar un poco su versión.

Siempre a estado acostumbrado Parejo a jugar bajo una presión especial y eso es algo que parece no afectarle demasiado. Él es tan persistente como bueno y no renuncia a su permanente deseo de manejar el balón. Otra cuestión es que pierda más o menos balones en entregas teóricamente facilonas. Contra la Real, para ser más concretos, Parejo perdió once balones (seis en el primer tiempo y cinco en la segunda parte). Los perdió en una secuencia de tiempo que en la primera mitad anunciaba lo peor. A los 21 minutos ya había fallado cuatro entregas. Lo compensó de alguna manera con las 9 recuperaciones que hizo.

Que no está fino del todo Parejo es una realidad pero Marcelino lo tiene muy claro y no va a ser nada fácil que vaya a prescindir de él, y menos aún en partidos como los dos que vienen: Manchester y el de Mestalla contra el Barça.

Mientras Neto siga estando tan seguro en la portería, todo se ve desde una óptica menos dramática. Es el tercer penalti que para desde que está en el Valencia. El brasileño detuvo dos la temporada pasada (Betis-Valencia y Athletic-Valencia). Contra la Juve le colaron los dos -supo por dónde iban- y el de ayer lo despejó con el pie derecho.

gol en contra en los tres últimos partidos. El Valencia ajusta en gran medida las exigencias del entrenador, que ha visto cómo este inicio de temporada no se parecía en nada a lo que él había diseñado. El tanto de Iago Aspas ha supuesto el último tanto que ha recibido el equipo valencianista, que llevaba una media en Liga de uno por jornada. Tres partidos con la portería a cero.