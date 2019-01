El Valencia deja escapar la final de Copa del centenario El estadio de Mestalla, tras la final de Copa que en 2014 enfrentó a Barcelona y Real Madrid. / jesús signes La Federación Española se decanta por la oferta del Betis ante la tibia propuesta de Mestalla, que tampoco tuvo un firme apoyo institucional El Benito Villamarín será sede del partido del 25 de mayo MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Martes, 29 enero 2019, 00:04

Al Valencia no le ha salido bien la jugada de ir de farol con la final de Copa del centenario. Porque al fin y al cabo, la Federación Española convirtió en una partida de póker el proceso de selección de sede para el partido del próximo 25 de mayo. En ese juego el que se atrevió a lanzar un 'all in' fue el Betis, que diseñó una apuesta ganadora para que el partido decisivo del torneo del KO sea por primera vez en la historia en el Benito Villamarín.

Así lo hizo público ayer por la mañana la Federación Española, una vez la junta directiva hubo votado a favor de la propuesta presentada por el comité evaluador. Pero a decir verdad, esto era ya un trámite desde que el domingo trascendió que el lunes habría sede.

Al Valencia le ha pesado su tibia apuesta por la final de Copa. El club presentó una oferta en la que renunciaba al 20% del canon de compensación por el uso de Mestalla. Hasta la presente edición, los clubes que han cedido su estadio han cobrado íntegramente este dinero, que ronda entre los 800.000 euros y el millón, dependiendo del aforo. Este es un aspecto relevante y que el Betis tuvo en cuenta a la hora de diseñar su estrategia para que el evento tenga lugar en el Villamarín.

El conjunto sevillano formuló una propuesta en la que renunciaba al 85% del canon de compensación. Para que el Valencia presentase una oferta competitiva debía llegar al 100%, ya que el aforo de Mestalla es inferior al del Villamarín tras la reforma del estadio del Betis.

El Valencia buscó el apoyo de las instituciones para que aportasen dinero y mejorar la oferta. Hubo una conversación telefónica entre Anil Murthy y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cuando el dirigente blanquinegro estaba en Singapur. También recibió Puig al presidente de la Federación Valenciana, Salvador Gomar. La respuesta del Gobierno autonómico fue que habría apoyo, pero no se iba a precisar hasta que Mestalla se designase oficialmente como sede.

Una de las opciones era que la Federación otorgase al Valencia un plazo para mejorar la oferta, pero lo ha descartado. Pesó la enorme diferencia entre las propuestas y la presentada por el club de Mestalla, sobre todo, teniendo en cuenta que también albergará el partido de la selección ante Noruega y cobrará por ello.