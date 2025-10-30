El Valencia de Corberán, ante el termómetro del Bernabéu

Hace medio año, a principios del mes de abril, el Valencia afrontaba la siempre complicadísima visita al Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid. Con ... 30 jornadas a sus espaldas, el equipo ya por aquel entonces entrenado por Carlos Corberán tenía 34 puntos, y le sacaba seis de ventaja al Leganés, que con 28 ocupaba la antepenúltima posición de la tabla y marcaba el descenso. Una derrota en 'el matadero' merengue podría haber dejado muy tocado al equipo blanquinegro, pero todo lo contrario, se consiguió romper una mala racha de 17 años sin ganar en Chamartín.

Y se llevó a cabo en un contexto que hacía indicar que sería muy difícil, por no decir imposible. Por si no lo recuerdan, aquel Valencia viajó a Madrid con cinco bajas confirmadas: Thierry Rendall e Iván Jaime por lesión, además de José Luis Gayà, Luis Rioja y Dimitri Foulquier por sanción. Esos tres futbolistas habían visto su quinta amarilla del curso en el anterior encuentro ante el Mallorca, lo que muchos interpretaron como cartulinas 'forzadas' para cumplir ciclo en un partido que no era 'de la Liga del Valencia' para llegar limpio a otros contra rivales más directos.

Pues aquel 5 de abril, en el Bernabéu aparecieron sobre el césped Max Aarons, Jesús Vázquez, André Almeida, Hugo Guillamón o Rafa Mir, futbolistas que no habían tenido mucho protagonismo en los partidos previos, y cuajaron una gran actuación coral que, con el tanto inicial de Mouctar Diakhaby en el minuto 15, y el definitivo de Hugo Duro en el 90+5, consiguieron superar ell gol de Vinícius para darle la victoria al Valencia. Esos tres puntos en el Bernabéu sellaron media permanencia del equipo, que enlazó su segundo triunfo consecutivo —luego llegaron a ser tres— y su quinto partido consecutivo sin perder —una racha que se alargó hasta los diez—, lo que llegó incluso a ilusionar con pelear por entrar de refilón a Europa en el tramo final de temporada.

Ahora, seis meses después, el Valencia regresa este sábado al Bernabéu para medirse al Real Madrid, que viene lanzado tras superar a la Juventus en la Champions y al Barcelona en El Clásico. Líder en solitario de la Liga, los de Xabi Alonso están siendo una apisonadora que apenas tiene debilidades y que potencia el talento de sus estrellas. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Arda Güler, Thibaut Courtois y hasta Vinícius, que había empezado el curso dubitativo y con polémicas, están de dulce y sumando actuaciones individuales destacadas, una tras otra.

En cambio, el Valencia no llega en la misma buena dinámica que la temporada pasada. Si bien el triunfo por 0-5 ante el Maracena es balsámico, no puede utilizarse como termómetro para valorar si se ha solucionado la mala dinámica de resultados recientes. El equipo está en puestos de descenso y necesita sumar puntos urgentemente para alejarse de la zona de peligro. Cinco partidos sin ganar, con el empate ante el Espanyol, las dolorosas derrotas frente a Oviedo y Girona, las tablas insulsas ante el Alavés y la sonrojante derrota contra el Villarreal han dejado tocado de moral a un equipo en el que ya no confía ni Mestalla, que ha empezado a señalar más a los jugadores que al palco.

Es por ello que la visita al Bernabéu se vuelve más que nunca un termómetro para saber en qué situación se encuentra este Valencia. El resultado del choque servirá para conocer si el equipo levanta el vuelo y confirma la recuperación tras el oasis de la Copa del Rey, o sigue hundido y en plena crisis. Una derrota, si bien no significaría el final de la etapa de Corberán en el banquillo valencianista, impulsaría ese runrún que parte de la afición empieza a entonar sobre la figura del entrenador, al que algunos acusan directamente de habérsele caído ya el equipo.

Y tendrá que hacerlo, como le pasó la temporada pasada, con varias bajas. El Valencia tendrá las ausencias seguras por lesión de Mouctar Diakhaby, Largie Ramazani, Dimitri Foulquier y Filip Ugrinic, que siguen con sus procesos de recuperación en la Ciudad Deportiva de Paterna. A eso hay que sumarle tres jugadores que están entre algodones y son ahora mismo duda, a falta de un par de sesiones de entrenamiento en las que puedan reincorporarse con el grupo: Pepelu, Hugo Duro y Lucas Beltrán.