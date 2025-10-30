Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El precio de la luz cambia este jueves 30 de octubre: las horas más caras y las más baratas para usar los electrodomésticos
Eray Cömert, saludando a la afición tras el partido ante el Maracena. EFE

El Valencia de Corberán, ante el termómetro del Bernabéu

Como ya sucediera la temporada pasada, el equipo visita al Real Madrid en un momento delicado y convierte el partido en una final que puede servir de punto de inflexión o que convierta la dinámica en crisis

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:25

Comenta

Hace medio año, a principios del mes de abril, el Valencia afrontaba la siempre complicadísima visita al Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid. Con ... 30 jornadas a sus espaldas, el equipo ya por aquel entonces entrenado por Carlos Corberán tenía 34 puntos, y le sacaba seis de ventaja al Leganés, que con 28 ocupaba la antepenúltima posición de la tabla y marcaba el descenso. Una derrota en 'el matadero' merengue podría haber dejado muy tocado al equipo blanquinegro, pero todo lo contrario, se consiguió romper una mala racha de 17 años sin ganar en Chamartín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  2. 2 La Policía blinda la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un gran despliegue de agentes antidisturbios
  3. 3 VÍDEO | Familiares de las víctimas de la dana increpan a Mazón a la entrada del funeral
  4. 4

    Funeral de Estado en Valencia en medio de la tensión política
  5. 5 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  6. 6

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  7. 7 Moncloa rectifica y habrá saludo de los Reyes y Sánchez a familiares de víctimas de la dana
  8. 8 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  9. 9

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  10. 10

    Una orden de Abascal llevó a Vox a tumbar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia de Corberán, ante el termómetro del Bernabéu

El Valencia de Corberán, ante el termómetro del Bernabéu