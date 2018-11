El Valencia consigue un punto de prestigio frente al Barcelona Vreugdenhil se convierte en un muro para las catalanas, que acusan en el Puchades el desgaste de la Champions J. C. VILLENA Lunes, 5 noviembre 2018, 00:12

El Valencia consiguió en el Antonio Puchades un punto de prestigio frente al Barcelona, que dominó el encuentro de principio a fin pero que se encontró con un equipo valencianista muy ordenado y a una Vreugdenhil que se convirtió en un auténtico muro en las ocasiones más claras de las que dispuso. Es cierto que, mirando en el contexto, el conjunto de Óscar Suárez sigue sin arrancar en el inicio de la temporada con el quinto empate en siete partidos disputados pero arañar ese punto dejando la portería a cero frente al Barça, que llegaba a la cita con 25 goles a favor, sólo puede tener una lectura positiva. Las chicas de Fran Sánchez acusaron el desgaste de la Champions, donde el jueves sellaron en Glasgow, con un claro 0-3, su pase a la siguiente ronda de la Champions.

0 0

Martens fue el gran dolor de cabeza para el Valencia durante el choque. La holandesa convirtió la banda izquierda en un peligro constante y en sus botas, ya en el tiempo añadido, estuvo la mejor ocasión para desnivelar el partido, con un tiro cruzado que besó el paso izquierdo de Vreugdenhil. Mucho tiempo antes, en los cinco primeros minutos de encuentro, el Barcelona ya había llegado en tres ocasiones a rondar el área del Valencia, pero sin concretar ninguna jugada.

Valencia Vreugdenhil, Jucinara, Van den Berg, Nicart, García. (Ortiz, 63'), Nolasco, Sandra (Carreras, 75'), Gaitán, Coleman, Mari Paz (Peiró, 85') y Beristain (Carol, 29'). FC Barcelona Paños, León, Serrano (Ouahabi, 64'), Losada (Alves, 70'), Torrejón, Guijarro, Bonmatí (Andonova, 54'), Duggan, Pereira, Hamraoui y Martens. Árbitro Mª Dolores Martínez Madrona (comité murciano). Amonestó a Beristain (12'), Coleman (58') y Martens (61') Incidencias 1.200 espectadores. Asistieron las jugadoras del Valencia Basket Irene Garí, María Bettencourt y Rebeca Cotano.

Con un dominio claro del juego, donde el físico de Hamraoui fue otra de las claves, las valencianistas se replegaron para, al menos, impedir que ese control se materializara en un gol para las catalanas. Cumplieron la misión, puesto que el marcador llegó al descanso sin ningún movimiento. La única novedad fue el cambio por lesión de Beristain, que había sido anteriormente amonestada, antes de la media hora de juego, que dio entrada a Carol Férez. Hasta el 39, las locales no llegaron a las inmediaciones de Sandra Paños, que no tuvo problemas para despejar un centro a su área.

En el arranque del segundo tiempo, el Valencia intentó quitarse de encima el dominio del Barcelona para evitar que el juego fuera de nuevo un monólogo de las visitantes pero Hamraoui se encargó muy pronto, con un disparo que se marchó cercano del palo derecho, de recordar que su equipo no iba cejar en el empeño de intentar llevarse el triunfo. Óscar Suárez movió el banquillo buscando cambiar la situación en el tablero pero el Valencia no logró crear ningún peligro a Sandra Paños en toda la segunda parte. No fue el caso de Vreugdenhil, cuya figura fue agrandándose en el último tramo del encuentro. La holandesa sacó una buena manopla en el 81 para evitar que Guijarro anotara el primer gol y repitió un minuto después para volver a impedir que el balón besara su red. En la última ocasión, la de Martens, tuvo la colaboración del palo para lograr amarrar un punto con sabor a tres.