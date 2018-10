El Valencia carga contra el Hércules, que denunciará el caso ante la RFEF Los jugadores del Hércules se dirigen a sus aficionados. / hércules cf En plena guerra de comunicados, la entidad de Mestalla acusa al club alicantino de falta de diligencia y desvela que devolvió diez entradas J. CARLOS VALLDECABRES Miércoles, 17 octubre 2018, 00:31

valencia. Lejos de apagarse la tensión entre Valencia y Hércules, la relación entre los dos clubes ha desembocado en un abierto fuego cruzado con sendos comunicados oficiales como munición, estrategia que se ha visto alimentada por la intervención de algunos políticos de la Comunitat y que tuvo anoche su epílogo con el anuncio por parte del consejo alicantino de que denunciará finalmente los hechos ante la Federación, Competición y la Dirección General del Deporte.

Ante la que se le estaba viniendo encima al Valencia por la abrupta gestión que hizo en el tema de la prohibición de vender entradas del partido del filial a los aficionados con DNI alicantino, el club de Mestalla decidió cargar con contundencia contra el Hércules, detallando no sólo el procedimiento y el número de localidades que se enviaron (muy superior al 5% habitual en la élite), sino señalando de alguna manera la incompetencia del rival en la gestión realizada. En concreto, en el escrito del Valencia (constaba de siete puntos) hacía hincapié en el defectuoso procedimiento empleado por el Hércules a la hora de advertir a sus propios aficionados que no se iban a vender localidades en las taquillas de la ciudad deportiva a aficionados visitantes. «Pese a su comunicación por vías digitales, el desplazamiento, no obstante, de un grupo de aficionados desde Alicante sugiere que el Hércules CF no fue diligente a la hora de informar suficientemente ni de tomar medidas preventivas para evitar que algunos de sus seguidores acudieran al recinto sin su correspondiente entrada».

Esa 'falta de diligencia' fue lo que volvió a remover las tripas en Alicante y si por la mañana el Hércules se vivía cierta calma ante este revuelo, conforme pasaron las horas el cabreo fue aumentando hasta el punto de que la directiva blanquiazul decidió emitir un nuevo escrito -el segundo en 24 horas- como contestación a la andanada blanquinegra. El lunes, el Hércules ya había advertido que tras enviar una carta de protesta a Anil Murthy, esperaría a ver el talante y los argumentaciones del presidente valencianista antes de tomar su decisión de denunciar o no lo sucedido ante Federación, Competición y la Dirección General del Deporte (Conselleria). Pues bien, la contestación blanquiazul ni de lejos suturó la herida.

Para empezar, indica que el Valencia no entra en el fondo de la cuestión «ni tampoco explica por qué impidió la entrada a su estadio a cualquier persona solo por el hecho de ser alicantino»; después dice que es «falso» que el problema fuera la afición visitante; diferencia las que se envían los clubes para sus propios aficionados de las que se venden en taquilla al resto del público; recuerda también que no se registraron problemas de seguridad; no encuentra razonables las explicaciones «oficiales»; lamenta «que no exista una disculpa sincera a los alicantinos afectados» y que, por ello comunicará los hechos sucedidos a la Federación, a la Jueza de Competición y la Dirección General de Deportes de la Comunitat, apoyando a todos los afectados que presenten sus reclamaciones ante la Oficina Municipal de Información del Consumidor.

Algunos expertos jurídicos expresaron ayer a este periódico la dificultad de determinar con exactitud qué tipo de postura sería respaldada en un juzgado, por ejemplo, dando un alto porcentaje de opciones de que accabara siendo archivada. Por un lado está el hecho de la 'discriminación' sufrida por seguidores alicantinos («perjuicio moral») mientras que en un rango de igual nivel o superior estaría el deseo del Valencia de prevenir y garantizar la seguridad del evento a todos los espectadores («con el riesgo de excluir a gente que para nada se puede sentir agresiva»).

El Valencia, por su parte, había escenificado los mismos argumentos que dijo desde el primer momento, reiterando que todo se hizo para evitar conflictos, recordando que se produjeron incidentes en dos de los últimos tres enfrentamientos entre estos dos equipos. «No respondía al más mínimo ánimo discriminatorio», decía su comunicado.

En éste se detallaba la secuencia de las localidades (365 en total) que se enviaron a Alicante («primero 200, después 75 más aunque se devolvieron 10 y finalmente otras 100); justifica la decisión de abrir las taquillas («para preservar los derechos de sus aficionados no abonados»); y recordaba lo dispuesto tanto en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

No dejó escapar la oportunidad a de mostrar su repulsa a ácidos argumentos como el que mostró el lunes el exalcalde alicantino (PSPV), Gabriel Echávarri. No lo cita pero desliza el talante de opiniones «(entre ellas alguna procedente de antiguos cargos públicos con procesos judiciales abiertos)...». Echávarri está imputado.