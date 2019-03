El Valencia busca técnicos para el área deportiva que lidera Longoria Longoria y Vicente, en el palco del Antoni Puchades de Paterna. / i. fernández El club va a realizar más cambios en la dirección de fútbol a la espera de definir en qué situación queda Vicente Rodríguez TONI CALERO VALENCIA. Jueves, 14 marzo 2019, 00:50

El Valencia planea cambios en la secretaría técnica. Desde que Marcelino García Toral llegara al club se han ido sucediendo importantes cambios en la dirección deportiva del conjunto blanquinegro y próximamente se quiere incorporar a nuevos técnicos que se integren en el grupo de trabajo liderado por Pablo Longoria. En las últimas semanas, el Valencia no sólo ha rastreado el mercado de futbolistas, también ha valorado distintos perfiles de técnicos especializados en la dirección deportiva y el 'scouting' para sumarse al proyecto.

Longoria llegó al Valencia hace poco más de un año (febrero de 2018) procedente del fútbol italiano, donde desarrolló su trabajo en Atalanta, Sassuolo y Juventus de Turín, donde era el responsable del área de 'scouting'. Con una estrecha relación con Marcelino y su agente, Eugenio Botas, Longoria firmó con el Valencia para explotar su extenso conocimiento sobre los jóvenes del fútbol europeo. El asturiano apostó en verano por Uros Racic y Mouctar Diakhaby como ejemplo de esos jóvenes valores que venía controlando tiempo atrás.

El organigrama de la secretaría técnica del Valencia sufrirá cambios a la espera de definir en qué situación queda Vicente Rodríguez. El exfutbolista era el máximo responsable de la dirección deportiva precisamente hasta la llegada de Longoria. Desde entonces ambos han colaborado pese que a no ha existido un buen 'feeling'.

La Academia también está en época de cambios con Luis Martínez y la supervisión de Sean Bai Vicente volvió en 2016 de la mano de García Pitarch, trabajó con Alesanco y lleva un año con Longoria

Vicente volvió al Valencia a principios de 2016 de la mano de García Pitarch, entonces director deportivo. El tándem se mantuvo hasta enero de 2017, cuando García Pitarch anunció su dimisión. «Ha sido una decisión muy dura por sentimiento y porque es mi club, pero está muy meditada desde antes de la dimisión de Cesare Prandelli. He cometido errores, pero el más importante es no haberme ido antes», explicó Pitarch. «No puedo defender algo en lo que no creo», continuaba el técnico, que había roto con Meriton meses atrás. La solución del Valencia fue 'ascender' a José Ramón Alesanco. De responsable de la Academia y máximo responsable deportivo del primer equipo. Vicente Rodríguez trabajó junto a Alesanco hasta que en septiembre de 2017, Lim fulminó a Alesanco.

El club había nombrado a Vicente como secretario técnico, cargo que todavía ostenta dentro de la estructura del Valencia. El exjugador gozó de un papel importante pero los cambios producidos a raíz de la llegada de Marcelino, con Botas muy presente en la planificación de las plantillas y Longoria, más tarde, como principal responsable, le restaron peso en las decisiones.

En continua transformación se encuentra la dirección deportiva del primer equipo y también los encargados de la Academia. Hace dos meses fue destituido Luis Vicente Mateo y Mateo Alemany anunciaba que el nuevo responsable de la cantera era Luis Martínez, un hombre de la casa especializado en las escuelas internacionales. Martínez se ocupa de la Academia desde mitad de enero bajo la supervisión de Sean Bai, cuyo cargo hasta entonces fue el de Director de la Oficina del presidente. Alemany apoyó la decisión en la necesidad de afrontar una importante remodelación en la cantera.