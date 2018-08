UN VALENCIA DE BOTONES

DESDE LA GRADA DE MESTALLA

Desde niño viví el valencianismo en casa. El dormitorio que compartía con mis hermanos estaba lleno de pósters y banderines del Valencia CF. Conservo una postal que teníamos en la pared con la primera alineación que aprendí de carrerilla: Pesudo, Sol, Mestre, Vidagañy, Paquito, Roberto, Claramunt, Waldo, Ansola, Poli y Guillot. La primera vez que mi padre me llevó a Mestalla fue el 7 de abril de 1968 en un Valencia-Espanyol. Ganábamos 2-0 y en los últimos minutos nos remontaron 2-3. El mayor recuerdo de ese día fue asomarme por el vomitorio y encontrarme con una inmensa alfombra verde y una grada abarrotada. La pasada temporada se cumplieron 50 años de ese día y la casualidad quiso que el 8 de abril se disputara en Mestalla el Valencia-Espanyol. De haberse jugado sábado hubiesen coincidido fecha y partido. Pero cuando de verdad me hice del Valencia fue en la temporada 70-71. Ahí empezaron mis primeros cromos, autógrafos y mi primera liga. Los juegos que compartía con mis hermanos solían estar relacionados con el fútbol y el Valencia. Con lo que más disfruté fue con los partidos de fútbol de botones que jugaba con Jorge. Éramos dos niños que esperaban el momento mágico de la semana, que era el partido en Mestalla. Antes de salir de casa se cumplía un ritual: recortar del periódico las claves del marcador Dardo. Cuando estábamos a las puertas del campo nos fijábamos en qué jugador salía en el cartel que anunciaba los próximos partidos en casa y que en la puerta hubiera suficientes programas de los que se repartían antes del partido. Los abríamos por la página central donde salía el póster de un jugador. Una vez en la localidad seguíamos paso a paso todo lo que ocurría en el césped. Antes de que los jugadores saltaran al campo (antiguamente se calentaba en vestuarios) aparecía un señor en chándal, con boina negra y gafas oscuras que lanzaba dos balones viejos y gastados a la izquierda y dos a la derecha. En ese momento el rumor de la grada cambiaba, esos balones anunciaban la salida de los jugadores. Primero, el equipo visitante, que normalmente era recibido con pitos. La emoción subía cuando por la megafonía de Mestalla sonaba el pasodoble 'Valencia' y aparecía la figura del capitán seguido del resto del equipo. Un Valencia totalmente de blanco, lo que hacía destacar la figura del portero Abelardo, que lucía colores vivos como uno de tono anaranjado. El Valencia era recibido con ovación, tracas y en alguna ocasión con confeti. Mestalla es especial. Todo esto que ocurría lo trasladábamos a nuestros partidos de botones, que siempre disputaban Valencia contra Valencia, ya que ninguno quería jugar con otro equipo. Jugábamos en el suelo, las porterías eran una caja de zapatos cortada por la mitad y de balón usábamos un botón de camisa. El ambiente lo creábamos poniendo en un casete el pasodoble 'Valencia' y las tracas con mistos y cerillas. Los botones llevaban pegados las caras de los jugadores sacadas de cromos repetidos. Eran partidos apasionantes. Con el paso de los años nuestro valencianismo no cambió pero nuestras locuras fueron por caminos diferentes. A Jorge le dio por recorrer miles de kilómetros con su inseparable pañuelo al cuello y a mi por coleccionar material relacionado con el Valencia. En este centenario no lo podré celebrar con las dos personas que me enseñaron a querer al Valencia CF. Que estas líneas sirvan de homenaje a mi padre y a mi hermano.

Amunt Valencia !!!