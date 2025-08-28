Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La lluvia obliga a cancelar una cuarentena de vuelos en El Prat
El Valencia Basket 3x3. VBC

El Valencia Basket 3x3, a por la segunda cita de su historia en el World Tour

El equipo taronja disputa este viernes su segunda competición FIBA, con el objetivo de repetir el éxito cosechado en Alemania

José Martí

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:43

El Valencia Basket 3x3 afrontará desde el viernes su segunda parada del circuito FIBA 3x3 World Tour, con parada en Debrecen (Hungría), consolidando su posición en las mejores competiciones de la modalidad del mundo. Los taronja podrán optar a repetir el magnífico debut en Lausanne, donde lograron una meritoria séptima plaza.

Desde el viernes, día 29, y al 31 de agosto, el cuarteto taronja se medirá a los mejores equipos del planeta en una competición en la que partirá de la fase previa desde mañana viernes. Con su presencia en este torneo, los taronja buscarán seguir sumando puntos que les permitan el sueño de entrar entre los 25 mejores equipos del mundo.

El Valencia Basket viaja a Debrecen con el bloque que tan bien compitió el pasado fin de semana en Bordeaux, con Juanma Robles, Javier Herrero, Javier Valderrey y Alfonso Ribera, y deberá competir desde la fase previa, donde el mismo viernes se medirá a los con juntos del Warsaw Lotto polaco (18:30h) y Bologna Campas italiano (20:10.h) Sólo un equipo de estos tres tendrá espacio en la fase de grupos, donde quedará emplazado en el Grupo C junto al equipo serbio del Partizan y al Raudondvaris Hoptrans lituano.

La competición se podrá seguir en directo a través del canal oficial del Valencia Basket en Youtube.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Matan a tiros a un hombre en Alaquàs delante de su hijo menor en una venganza pasional
  2. 2 Valencia estrenará ruta aérea el próximo verano con el país más feliz del mundo
  3. 3 Fallece el joven hospitalizado por quemaduras graves en el incendio de una alquería en Carpesa
  4. 4 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  5. 5 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  6. 6 Un hombre muere en un accidente de tractor en Silla
  7. 7 Aemet amplía el aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  8. 8 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  9. 9

    Sadiq duda sobre su fichaje por el Valencia
  10. 10

    El dragón azul se hace más fuerte en las playas valencianas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia Basket 3x3, a por la segunda cita de su historia en el World Tour

El Valencia Basket 3x3, a por la segunda cita de su historia en el World Tour