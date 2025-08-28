El Valencia Basket 3x3, a por la segunda cita de su historia en el World Tour El equipo taronja disputa este viernes su segunda competición FIBA, con el objetivo de repetir el éxito cosechado en Alemania

José Martí Valencia Jueves, 28 de agosto 2025, 12:43 Comenta Compartir

El Valencia Basket 3x3 afrontará desde el viernes su segunda parada del circuito FIBA 3x3 World Tour, con parada en Debrecen (Hungría), consolidando su posición en las mejores competiciones de la modalidad del mundo. Los taronja podrán optar a repetir el magnífico debut en Lausanne, donde lograron una meritoria séptima plaza.

Desde el viernes, día 29, y al 31 de agosto, el cuarteto taronja se medirá a los mejores equipos del planeta en una competición en la que partirá de la fase previa desde mañana viernes. Con su presencia en este torneo, los taronja buscarán seguir sumando puntos que les permitan el sueño de entrar entre los 25 mejores equipos del mundo.

El Valencia Basket viaja a Debrecen con el bloque que tan bien compitió el pasado fin de semana en Bordeaux, con Juanma Robles, Javier Herrero, Javier Valderrey y Alfonso Ribera, y deberá competir desde la fase previa, donde el mismo viernes se medirá a los con juntos del Warsaw Lotto polaco (18:30h) y Bologna Campas italiano (20:10.h) Sólo un equipo de estos tres tendrá espacio en la fase de grupos, donde quedará emplazado en el Grupo C junto al equipo serbio del Partizan y al Raudondvaris Hoptrans lituano.

La competición se podrá seguir en directo a través del canal oficial del Valencia Basket en Youtube.

Temas

Valencia Basket